DEM Parti ziyareti sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Aksama yok

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, DEM Parti ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Herhangi aksama yok" dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası siyasi partilere yönelik ziyaretlerine devam DEM Parti, bugün Ak Parti'yi ziyaret etti.

2 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Görüşmeye DEM Parti heyetinden Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit katıldı. AK Parti heyetinde ise görüşemeye Ömer Çelik, Efkan Ala, Abdullah Güler ve Özlem Zengin katıldı. Görüşme 2 sat 15 dakika sürdü.

AK PARTİ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: AKSAMA YOK

Ziyaretin ardından AK Parti cephesinden ilk açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala "Kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Herhangi aksama yok. Terörsüz Türkiye sonucuna ulaşmak için herkesin katkı sağlaması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"BİZİM FARKLI DEĞERLENDİRMELERİMİZ OLDU"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise DEM Parti'nin ziyareti sonrası, "Son gelişmelerle ilgili siyasi partilere ziyarette bulundular. Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamamız olacak. Onların önerileri oldu bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. Her konu başlığını konuştuk" açıklamasında bulundu.

DEM PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan görüşmeye ilişkin DEM Parti'den de açıklama geldi. DEM Parti yaptığı açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca "Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis'in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi.

Siyasi parti ziyaretlerimiz şimdilik sona erdi. Detaylı bilgilendirme ve değerlendirmeler önümüzdeki günlerde yeniden yapılacaktır" denildi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Yapılan görüşmede ele alınan başlıklara ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmazken; görüşmenin önemli gündemlerinden birinin de infaz düzenlemesi olduğu bildirildi.

BAHÇELİ'DEN KOMİSYON ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta "Bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir" çağrısında bulunmuş, komisyonun hedefini de "önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek" olarak tanımlamıştı.

Bahçeli komisyonun isminin "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" olması gerektiğini ede söylemişti.

DÜN MHP'Yİ ZİYARET ETMİŞLERDİ

DEM Parti heyeti dün de MHP'yi ziyaret etmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki heyette Feti Yıldız ve Celal Adan yer almıştı.