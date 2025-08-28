DEM Parti, Öcalan'la görüşmek için İmralı yolunda

DEM Parti, Öcalan'la görüşmek için İmralı yolunda
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na doğru yola çıktı. DEM Parti'den yapılan açıklamada heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol'un bulunduğu belirtildi. Bu ziyaret Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması sonrası ilk Öcalan ziyareti olacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyon bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yedinci kez toplanacak. Komisyon öncesi, DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gitti.

İŞTE HEYETTEKİ İSİMLER

DEM Parti'den yapılan açıklamada heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol'un bulunuyor.

KOMİSYON SONRASI BİR İLK

Bu ziyaret Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasından sonra Abdullah Öcalan'la ilk görüşme olacak.

