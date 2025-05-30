DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu
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DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu
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DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı TBMM Başkan adayı olarak gösterdi. DEM Parti heyeti adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

Dem Parti, TBMM Genel Sekreterliği'ne TBMM Başkan adayı olarak DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ın ismini bildirdi.

28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi TBMM Başkanı seçimleri için partiler adaylarını bir bir açıklıyor.AK Parti mevcut TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken; İYİ Parti de Cihan Paçacı'yı aday olarak bildirdi.

DEM PARTİ'NİN ADAYI DA BELLİ OLDU

AK Parti ve İYİ Parti'nin ardından DEM Parti de adayını belirledi. Meclis Başkanlığı seçimlerinde kendi adayıyla yarışacak Dem Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar oldu.

DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Mardin Milletvekili George Aslan, partilerinin TBMM Başkanı adayı için dilekçeyi TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

Dilekçeyi teslim etmelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ayan, "3 Haziran Salı günü TBMM ikinci devre Başkanlık seçimi gerçekleştirecek. Biz de bu seçimde kendi adayımızı gösterdik. Diyarbakır Milletvekili sevgili Osman Cengiz Çandar adayımız olacak. İnanıyoruz ki bu sürecin ruhunu Sayın Çandar tecrübesiyle, deneyimiyle üstlenecektir. Demokratik, katılımcı bir Meclis Başkanı olacağına inancımız tamdır" sözlerini sarf etti.

SEÇİMLER 3 HAZİRAN'DA

TBMM 28 Mayıs'ta seçim sürecine başladı. Seçim sürecinin ilk beş gününde alınan başvuruların ardından yeni Meclis Başkanının belirlenmesi için 3 Haziran'da gizli oylamayla seçim yapılacak.

TBMM Başkanı seçilmek için ilk iki turda 600 olan Meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oyu almak gerekiyor. Üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 üyenin oyunu alan aday başkan seçilecek.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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