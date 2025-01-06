DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti, 2 Ocak Perşembe günü ise Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

İLK GÖRÜŞME GELECEK PARTİSİ İLE YAPILDI

Siyasi parti ziyaretlerine ara vermeden devam eden DEM Parti heyeti sabah saatlerinde Gelecek Partisi ile görüştükten sonra saat 13.30 itibarıyla AK Parti heyetiyle bir araya geldi.

AK PARTİ'DEN 3 İSİM KARŞILADI

DEM heyeti ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet arasındaki görüşme başlarken, tarihi buluşmadan ilk görüntüler de geldi.

İYİ PARTİ: ASLA MUHATAP ALMAYACAĞIZ

Heyet İYİ Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti hakkında "Asla muhatap almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: TERÖR BELASINDAN ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin Samsun il kongresinde, "Emperyalistlerin bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

İlk olarak 2 Ocak Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet, bugün ise Meclis'te AK Parti ile istişarelere devam ediyor.

Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.