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DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

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İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüştükten sonra MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti heyeti siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. DEM heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti, 2 Ocak Perşembe günü ise Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

İLK GÖRÜŞME GELECEK PARTİSİ İLE YAPILDI

Siyasi parti ziyaretlerine ara vermeden devam eden DEM Parti heyeti sabah saatlerinde Gelecek Partisi ile görüştükten sonra saat 13.30 itibarıyla AK Parti heyetiyle bir araya geldi.

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

AK PARTİ'DEN 3 İSİM KARŞILADI

DEM heyeti ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet arasındaki görüşme başlarken, tarihi buluşmadan ilk görüntüler de geldi.

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

İYİ PARTİ: ASLA MUHATAP ALMAYACAĞIZ

Heyet İYİ Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti hakkında "Asla muhatap almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

ERDOĞAN: TERÖR BELASINDAN ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin Samsun il kongresinde, "Emperyalistlerin bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

İlk olarak 2 Ocak Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet, bugün ise Meclis'te AK Parti ile istişarelere devam ediyor.

Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıJokerAllame:

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Ne güzel demleniyorlar.

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Haber Yorumlarıhasan polat:

Devletimizi seviyoruz . Kardeşlerin barışması lazım . Oy beklentisi olmadan

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Haber YorumlarıENSON:

İhanetin ayak izleri, Devlet baba yazıklar olsun sana, en sonunda sende bölücü teröristlere boyun eğdin

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

eyyyy kardeşlerim kimlerrrr kimlerle beraberrrr sözün bittiği yer malum kitle uyumaya devam etsin

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Haber YorumlarıMGk:

Dem tüm radikal oyunu Chp'ye kaptırdı bu saatten sonra siyasi muhatap Dem değil CHP'dir...

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Makarnacılaaaaaaarr .... Utanmayın hadi buyur edin bari .... Size bir şey diyeyim mi . Yarınlarda işler kesat gitti mi , DEM le konuşmamız için CHP zorladı demezlerse ne olayım . Derler abi . Bunlar öyle fenaki . CHP için DEMle beraberler demiyorlar mı .

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Umarım ülke adına hayırlısı olur. Karşı çıkanlar bedelli yapmasın ter.re karşı dağa çıksın.

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Haber YorumlarıMGk:

Jokerallaeme 40 tane belediyeyi Dem ile alırken o Şehitler aklınıza gelseydi

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Haber YorumlarıNURULLAH AYDEMİR:

Biz ülke o kadar kötü durumda iken, ekonomik zorluklar yaşarken ülkeyi bu hale getirenlerin yaptıklarını sineye çekip, CHP dem ile iş birliği halinde diye Vatan millet deyip CHP'ye oy vermemiştik. Şimdi ne farkınız kaldı CHP'den bir daha size oy moy yok Güle Güle.

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