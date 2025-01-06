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DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı

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Bahçeli'nin çağrılarının ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık'ta İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. DEM Parti heyeti, İmralı temasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Son olarak Gelecek Partisi'ni ziyaret eden heyeti kapıda karşılayan Ahmet Davutoğlu'nun Sırrı Süreyya Önder ile diyaloğu ise dikkat çekti.

Dem Parti'nin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşme gündemde yer almaya devam ediyor. Dem Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan heyeti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

İMRALI SONRASI KURTULMUŞ VE BAHÇELİ'YE ZİYARET

İmralı ziyaretinin ardından DEM Parti heyeti, geçtiğimiz hafta perşembe günü kritik iki temasta bulundu. Sırrı Süreyye Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin heyeti kapıda karşılaması da çok konuşuldu.

DEM PARTİ'NİN GÖRÜŞME PROGRAMI

Bu hafta da temaslarına devam eden DEM Parti heyeti, saat 11.00'de Gelecek Partisi ile görüşme gerçekleştirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmralı heyetini kapıda karşıladı.

DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı

DAVUTOĞLU VE ÖNDER ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

Ahmet Davutoğlu'nun Sırrı Süreyya Önder'e "Meclis'i şenlendiriyorsunuz" demesinin üzerine Önder'in "Ortam yeterince kasvetli" demesi gülüşmelere neden oldu.

DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı

DAVUTOĞLU: İNŞALLAH SÜREÇ DOĞRU İSTİKAMETTE İLERLER

Görüşmenin ardından heyeti uğurlayan Davutoğlu, çok önemli bir sürecin içinden geçildiğinin altını çizdi. Davutoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Benim buradan tavsiyem, sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan bu dönemi soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, derin tarih bilincimizden hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele. Suriye ve Irak bağlamındaki gelişmeleri de gözden geçirdik. O konuda da kanaatlerimizi paylaştık. İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler."

BİR SONRAKİ DURAK AK PARTİ

İmralı heyeti saat 13.30'da ise Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin ardından saat 15.30'da bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme gerçekleştirilecek.

SALI GÜNÜ DE İKİ PARTİYE ZİYARET GERÇEKLEŞECEK

Görüşmeler 7 Ocak Salı günü de devam edecek. Salı günü ilk görüşmeyi saat 13.00'te DEVA Partisi ile yapacak olan İmralı heyeti, saat 15.30'da ise Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelecek.

İYİ PARTİ KAPILARI KAPATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmenin ardından Meclis turuna çıkan DEM Parti heyetine kapıları kapatmıştı. Dervişoğlu, düzenlediği basın toplantısında "İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıKrank Biyel:

Ülkenin siyaseti. Çek sifonu gitsin.

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Haber YorumlarıSelim K:

Bu ülkenin düzeleceği yok en iyisi bavulları toplayıp Avrupa’ya Amerika’ya gitmek lazım

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Tayyibin taklacı güvercini oldu artık Davut.

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Adamlar güle oynaya Apoyu çıkaracak şaka gibi

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Tek dik durusu IYI parti sergiliyor helal olsun! gerisi satici

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıVEFA:

DEMLENME İN, ÖTEKİLEŞTİME OUT!!!

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıKenan Bey:

altılı masanında amacı apoyu çıkartmaktı, anlaşma gizli yapıldı seçimi kazansaydılar çoktan çıkmıştı apo.

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Haber YorumlarıMetin Adigüzel:

Ak parti geri istemiyor 6 lı masada yok CHP dende seçimlere giremeyeceğini bildiği için herkese şirin görünmeye çalışıyor.Belli olmaz ilerde Dem den aday olmayı bile deneyebilir zaten bana Serok Ahmet derler diyordu ya.

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Haber YorumlarıMurat Erzine:

Sığıntı,besleme

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sırrrıııııııııııı

Yorum Beğen8
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