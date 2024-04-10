31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı 10 il

CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu.

DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il:



%0.1 Sivas

%0.1 Tokat

%0.1 Gümüşhane

%0.1 Ordu

%0.1 Samsun

%0.1 Kütahya

%0.1 Amasya

%0.1 Sinop

%0.1 Kırıkkale

DEM, 4'NCÜ PARTİ KONUMUNDA

2019 yerel seçimlerinde 30 büyükşehir belediye başkanlığından 3'ünü DEM Parti almıştı. 2024'te ise bu durum yine değişmedi ve sayı sabit kaldı. DEM, 11 şehirde ise yüzde 40'ın üzerinde oy aldı. Toplamda 2 milyon 545 bin 571 seçmenin tercih ettiği DEM Parti, Türkiye genelinde yüzde 5.62 oy oranıyla 4'ncü parti konumunda. 3'ü büyükşehir 10 ilde ise birinci parti.

EN YÜKSEK OYU LİCE'DE ALDI

DEM Parti'nin rekor kırdığı yer ise Diyarbakır'ın Lice ilçesi oldu. Fis Mahallesi'nde de yüzde 89 oyla DEM Parti birinci parti oldu. 190 seçmenin oy kullandığı mahallede 170 oy DEM Parti'ye çıktı. Lice genelinde ise DEM'in oy oranı yüzde 86. 08 olarak kayıtlara geçti.