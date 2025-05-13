DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek

Terör örgütü Pkk'nın kendini feshettiği ve silah bıraktığını açıklamasının ardından toplanan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda mevcut sürece ilişkin yasal düzenlemeler ile 2013'te başlayan sürecin ardından yaşananlar dikkate alınarak süreçte görev alanların ve İmralı'ya gidenlerin yasal güvence altına alınması gerektiği ele alındı. Toplantıda yeniden siyasi partilere ziyaretlerde bulunularak önerilerinin alınması ve yasal düzenlemelere destek aranması gerektiği üzerinde duruldu.

Terör örgütü Pkk, 5-7 Mayıs'ta düzenlediği 12'nci kongresinin sonuç bildirgesiyle örgüt kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etti. Bu kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından Genel Merkez binasında toplanan DEM Parti MYK'sı süreci ele almak ve yeni yol haritasını belirlemek üzere toplandı.

DEM Parti, TBMM Başkanı'nın inisiyatifinde özel bir yasal düzenlemeyle süreci koruyan ve tüm siyasi partilerin katılımını sağlayan bir çerçevenin yasalaştırılması, sürecin hukuki zemine ve statüye kavuşmasını öneriyor.

"İKTİDAR MEVZUATA UYGUN DAVRANSIN"

DEM Parti kaynakları, yasal zeminin sağlanmasından önce iktidarın mevzuata uygun davranarak, AİHM ile AYM kararlarına uymak, Cezaevi Gözlem ve İdare Kurullarınca keyfi biçimde tutulan hükümlüleri serbest bırakmak, Gezi hükümlüsü Can Atalay'ı serbest bırakarak milletvekili unvanına kavuşturmak, belediyelere yönelik kayyum uygulamasına son vermek, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakmak gibi adımlar atabileceğine işaret ediyor. Kaynaklar, bunları bir şart olarak öne sürmediklerinin altını çiziyor.

"İMRALI'YI ZİYARET EDENLERE YASAL GÜVENCE"

2013'te başlayan ancak başarıya ulaşmayan sürecin ardından yaşananlara işaret eden DEM Parti kaynakları, süreçte görev alanların ve İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edenlere yönelik yasal güvence getirilmesi gerektiğine dikkati çekiyor. DEM Parti, bunun için yargı paketlerinin bu süreçte hızla gelebileceğini, bu paketlerin birden fazla olabileceğine işaret ederken, ilk etapta hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili bir düzenlemenin, infaz düzenlemesinin, Gözlem İdare Kurulları'ndaki uygulamalara son verecek bir düzenlemenin ve terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasını öngören Anayasa Mahkemesi tarafından da iki kez iptal edilen Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin değiştirilmesini talep ediyor. Parti kaynakları, TBMM'ye gelmesi beklenen ilk yargı paketinin Kurban Bayramı'ndan sonraya kalacağını düşünüyor.

SİYASİ PARTİLERE ZİYARETLER YAPILACAK

Öte yandan İmralı ziyaretlerinin ardından yapıldığı gibi siyasi partilere yeniden ziyaretlerin yapılması planlanıyor. Bu ziyaretlerde yalnızca sürece dair bir bilgilendirme yapılmayacağı, "Bundan sonra ne yapılabilir" sorusuna yanıt aranacağı da belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde DEM Parti sadece siyasi partilerle görüşmelere değil, Meclis içi ve dışı çalışmalara da yoğunluk verecek. Ayrıca yasal düzenlemelere destek turu da yapılması planlanıyor.

"AF BEKLENTİSİ YARATILDI"

İktidarın 2022 yılından beri af beklentisi yarattığını bu yüzden cezaevlerinde beklentilerin oluştuğunu belirten DEM Parti kaynakları,hem muhalefetin hem iktidarın ortaklaşarak hızlı bir yargı paketiyle cezaevinde bulunanların beklentilerini bir an önce karşılaması gerektiğini savunuyor.