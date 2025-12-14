Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, "Bakım hizmeti kadınların omuzlarına yüklenmiştir. Israrcıyız, bakım hizmeti kamusal bir hizmet olmalıdır, kadınların omuzlarından kaldırılmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Türkiye'de engelli bireylerin yok sayıldığını, engelli kadınların ise "dışlanmışlığın en ağırını yaşadığını" ileri sürdü.

Türkoğlu, 2025'te evde bakım yardımından faydalanan engelli sayısının 573 bin 500, aylık bağlanan engelli yakını sayısının ise 90 bin olduğunu kaydetti.

Bu kişilerin en az 3'te 2'sinin ise kadın olduğunu ifade eden Gökalp, "Bakım hizmeti kadınların omuzlarına yüklenmiştir. Israrcıyız, bakım hizmeti kamusal bir hizmet olmalıdır, kadınların omuzlarından kaldırılmalıdır. Aksi durumda üretilen her politika sağlamcılığı, cinsiyetçiliği, kadın yoksulluğunu beslemekten öteye geçmeyecektir." diye konuştu.

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına değinen DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, 2018'ten bu yana yaşandığı iddia edilen bu durumunun neden engellenemediğini sordu.

Saki, "Bu durum, aslında bu ülkede kadınlar ve çocuklar için her yerin suç mahalli olduğunun açık göstergesi." ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nin devlete "cinsel şiddet kriz merkezleri kurmak ve işletmek" gibi çok açık bir sorumluluk yüklediğini ancak sözleşmenin "bir gecede iptal edildiğini" dile getiren Saki, "Biz, hem geçen yıl hem bu yıl hem daha önce defalarca 'cinsel şiddetle mücadele kriz merkezleri' kurulması için önergeler verdik, hepsini reddettiniz. Eğer bugün Meclis'te böyle merkezler olsaydı o kız çocuklarının sesini çok daha erken duyacaktık." değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Türkiye'de 100 binin üzerinde öğretmen açığının olduğunu ancak buna rağmen ataması yapılmayan öğretmen sayısının 1 milyona yaklaştığını iddia etti.

Hun, öğretmen atamalarında mülakat sisteminin kaldırılacağının söylendiğini, ancak bunun yapılmadığını ifade ederek, "KPSS'den yüksek puan alan gençler mülakatta keyfi biçimde eleniyor. Düşük puanlı bazı adaylar iktidar yakınlığıyla atanıyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Mesleki Eğitim Merkezlerini (MESEM) eleştirdi.

MESEM'lerle çocuk işçiliği yaşının ortaokul seviyesine indirildiğini savunan Koca, "Bu çocuklar MESEM'lerde staj adı altında haftada 4 gün çok ağır şartlarda ölümle burun buruna çalıştırılmak üzere 'eti senin kemiği benim' denilerek patronlara adeta köle olarak teslim ediliyor." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Türkiye genelindeki engelli çocukların yarısının eğitime erişemediğini iddia etti.

Gökalp, özel eğitim okullarının fiziki koşullarının "utanç verici olduğunu" savunarak, "Binaların bodrum katları engelli öğrencilere layık görülüyor, asansör yok. Eğitimde kullanılan materyaller ihtiyaca cevap vermekten fersah fersah uzaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de on binlerce işitme engelli çocuğun hiçbir eğitim alamadığını, öğrencilerin yaşadığı en ağır sorunlardan birinin ise "dil bariyeri" olduğunu öne süren Gökalp, "Engelli çocuklara yönelik her türlü hizmetin kamusal, ücretsiz, nitelikli, erişilebilir ve ana dil temelli olması zorunluluktur. Bilmeyenler için ifade edelim, işaret dili de anadilidir." ifadelerini kullandı. Gökalp, sonrasında, sözlerini işaret diliyle tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, üniversitelerde öğrencilerin okuyamadığını, barınamadığını ve beslenemediğini savundu.

İrmez, "(Öğrenciler) Ekonomik krizin boyunduruğunda hayatta kalma mücadelesi ve geçinememenin baskısı altında öğrenimlerine devam etmek zorunda bırakılıyorlar. Yüz binlercesi eğitimini yarıda kesmek zorunda bırakılıyor." değerlendirmesinde bulundu.