DEM Parti'den çerçeve yasa vurgusu: Mutabakatla çıkmalı, kağıt üzerinde kalmamalı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki 'çerçeve yasa' ile ilgili "Üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mutabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Kapsamı, içeriği bir mutabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bütün Türkiye için şu anda en önemli ve yanıtı beklenen sorular; süreçle, yasayla ilgili sorular. 'Çerçeve yasa çıkacak mı, çıkmayacak mı; süreç 2 yıldır sürüyor ve 2 yıldır başlayan bu süreçle ilgili üzerinde en çok konuşulan konu, çerçeve yasa. Bildiğiniz üzere Öcalan ile tam 2 ay boyunca heyetimiz görüşememişti. 20 Temmuz'da DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti. 21 Temmuz'da Sayın Numan Kurtulmuş, bize ve diğer partilere ziyaretler gerçekleştirdi. Meclis kapanmadan önce yasa taslağının TBMM'ye geleceğine dair bilgiyi bizimle paylaştı. Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Bu yüzden dar, polemikçi, birbirini yıpratan sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Her siyasi parti bu konuda elbette farklı düşünüyor olabilir. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Ancak ortada bir mesele var; Kürt meselesi. Bu mesele ülkenin 100 yılı aşkın temel bir meselesi. Bir asırdır şiddetle, inkarla çözülmeyen, çözülemediği de apaçık ortada olan bir mesele. Bu yüzden bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihi ve önemlidir" diye konuştu.

'SÜREÇ UZATILMAMALI'

Çerçeve yasadan beklentilerine değinen Hatimoğulları, "Heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mutabakat olduğu gibi yasaya yansımalı. Bunun altını bir kez daha çiziyorum; üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mutabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mutabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldubittiye getirilmemeli, yeni sürprizlerle süreç uzamamalı, uzatılmamalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı