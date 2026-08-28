Haberler

Gergerlioğlu: Cezaevlerinde Su Yok, Keyfi Uygulamalar Var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerindeki fiziki koşulları eleştirerek, su verilmediğini, disiplin cezalarının haksız olduğunu ve havalandırma saatlerinin tutarsız olduğunu söyledi. Ayrıca Narin Güran davası ve Alihan Kuriş soruşturmasını da eleştirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerindeki fiziki koşulları ve uygulamaları eleştirerek, "Dağın başına bir cezaevi yapmışlar, su yok. Haksız yere sürekli disiplin cezaları, sürekli arama, koğuşlar huzursuz ediliyor, havalandırma saatleri tutarsız." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da 2024'te cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili dava sürecini eleştirerek, dava ile ilgili yeterli çalışmaların yapılmadığını öne sürdü.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmayı da eleştiren Gergerlioğlu, cezaevlerindeki fiziki koşullara ve uygulamalara değindi.

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sıcak su verilmediğini, verilen suların da belirli saatlerde hizmete sunulduğunu iddia eden Gergerlioğlu, "Dağın başına bir cezaevi yapmışlar, su yok. Haksız yere sürekli disiplin cezaları, sürekli arama, koğuşlar huzursuz ediliyor, havalandırma saatleri tutarsız." dedi.

Gergerlioğlu, Kocaeli'deki ulaşım hizmetlerini eleştirerek, kentin toplu taşıma, bisiklet ve yayalaştırma politikası olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Bahşişi bildirmeyene ağır fatura! İşverenlere on binlerce TL ceza kesilecek

Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler

Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben'i zora sokacak sözler
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı