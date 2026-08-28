Gergerlioğlu: Cezaevlerinde Su Yok, Keyfi Uygulamalar Var

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerindeki fiziki koşulları ve uygulamaları eleştirerek, "Dağın başına bir cezaevi yapmışlar, su yok. Haksız yere sürekli disiplin cezaları, sürekli arama, koğuşlar huzursuz ediliyor, havalandırma saatleri tutarsız." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da 2024'te cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili dava sürecini eleştirerek, dava ile ilgili yeterli çalışmaların yapılmadığını öne sürdü.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmayı da eleştiren Gergerlioğlu, cezaevlerindeki fiziki koşullara ve uygulamalara değindi.

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sıcak su verilmediğini, verilen suların da belirli saatlerde hizmete sunulduğunu iddia eden Gergerlioğlu, "Dağın başına bir cezaevi yapmışlar, su yok. Haksız yere sürekli disiplin cezaları, sürekli arama, koğuşlar huzursuz ediliyor, havalandırma saatleri tutarsız." dedi.

Gergerlioğlu, Kocaeli'deki ulaşım hizmetlerini eleştirerek, kentin toplu taşıma, bisiklet ve yayalaştırma politikası olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA