DEM Parti İmralı heyetinden, Erdoğan'la yapacakları görüşme öncesi açıklama

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecekleri görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Buldan, "Tarihi dönemden geçtiğimizin farkındayız. Bu bakımdan bu görüşme çok anlamlı." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme başladı.
  • DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü.
  • PKK, 11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yaktı ve geçtiğimiz pazar günü Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEŞTEPE'DE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ZİRVESİ

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, geçtiğimiz pazar günü de Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı. PKK'nın kararının yankıları sürerken, Ankara bugün kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

BULDAN: BU GÖRÜŞME ÇOK ANLAMLI

Görüşme öncesi İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklama yaptı. Buldan şunları söyledi: "Sayın cumhurbaşkanıyla üçüncü görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Tarihi dönemden geçtiğimizin farkındayız. Bu bakımdan bu görüşme çok anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın cumhurbaşkanıyla bir araya geleceğiz. Yaklaşık 1 saatlik görüşme olmasını tahmin ediyoruz. Daha sonra yazılı bir açıklama yapacağız."

DAHA ÖNCE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Reis HDP oyları kurtaramaz emekli ve çocukları işçi siyasi çöküşü başlatacak gerçek olan bu belki sokağın tepkisini görmezden gelmek veya gostermemek le büyük bir yanlışa gidiyoruz bu ateş e şehit aileleri de destek verirse hiç hoş olmayan bir seçim bizi bekliyor olacak gerçek bu maalesef

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
