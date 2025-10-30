DEM Parti İmralı heyetinden, Erdoğan'la yapacakları görüşme öncesi açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEŞTEPE'DE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ZİRVESİ

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, geçtiğimiz pazar günü de Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı. PKK'nın kararının yankıları sürerken, Ankara bugün kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

BULDAN: BU GÖRÜŞME ÇOK ANLAMLI

Görüşme öncesi İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklama yaptı. Buldan şunları söyledi: "Sayın cumhurbaşkanıyla üçüncü görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Tarihi dönemden geçtiğimizin farkındayız. Bu bakımdan bu görüşme çok anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın cumhurbaşkanıyla bir araya geleceğiz. Yaklaşık 1 saatlik görüşme olmasını tahmin ediyoruz. Daha sonra yazılı bir açıklama yapacağız."

DAHA ÖNCE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...