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DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinin yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşme gerçekleştireceği duyuruldu. Görüşmenin saati 10:30 olarak açıklandı.

Dem Parti İmralı heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası heyetin TBMM'de temsil edilen partilere yönelikte ziyaretleri devam ediyor.

CHP GÖRÜŞMESİ YARIN

MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile görüşen heyet, bugün de AK Parti'yi ziyaret ederken; CHP ziyaretinin de ayrıntıları belli oldu. Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın saat 10.30'da TBMM'de görüşecek.

CHP HEYETİNDEKİ İSİMLER DE BELLİ OLDU

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek CHP heyetinde kimlerin yer alacağını açıkladı. Yücel, "CHP heyetine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlık edecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke, Gölge Adalet Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökçe Gökçen ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın eşlik edecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi çağrısı yapmış; Bahçeli, "(Öcalan) bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Çağrı sonrası, Öcalan'a 43 ay sonra ilk kez görüş izni verilmiş, PKK liderinin DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan 23 Ekim'de Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yer aldığı heyet, İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıVEFA:

CHP Bugüne kadar hizip, kafatasçılık, din sömürüsü, bağnazlık, gericilik, riyakarlık yapmadı. Bundan sonra da yapmaz. Barışa katkı sunmaya devam eder. Ülkeyi on yıllardır acınası bu hale getiren sağ görüşlü iktidarlardır!!!

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

özgürün ağzı kulaklarına vardı bile. aman ülke terörden arınsında bunada razıyız

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Haber YorumlarıFurkan inci:

CHP iktidar olacak mı olmayacak mı yarın belli olacak demek ki

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Haber Yorumlarıtycoon null:

yazık troller laf edemiyor artık, başladı zaman olsa chpkk, vatan haini diye bas bas bağırırlardı

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Şu bunaklar emekliye ayrılsında başka bir şey istemiyorum

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Haber Yorumlarıoturan:

Kesinlikle kabul etmesinler

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Haber Yorumlarıosman kara:

Apoyu hiç bir parti hiç bir iktidar serbet bırakamaz buna cesaret edemez, amaç kürtlerin oyunu nasıl alırım dertleri bu. iktidar dem'e yakınlaşıyorsa seçim yakındır. Bu görüşme trafiği bundan ibaret...

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Haber Yorumlarıülker kaya:

Hangi siyasetçinin oğlu şehit veya esir düşmüş. Veya terör bölgesinde askerlik yapmış. Yüzler de gülücük eksik değil .

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Haber Yorumlarıemre null:

ev sahipleri diyor ki ben milyonlar verdim evi aldım şimdi gidecem şimdi gidecem ucuza kira vereceğim oyle mi ucuza vereceğime ev boş kalsın diyor cevap 1 senin evin milyar dolar olsa da halkın alim gücüne uygun olmak zorundadır cunku dunyada zenginler fakirler birbirne bağlı fakir olmazsa zengin zengin olamaz 2 suan Turkiyedeki evlerin yüzde 90 nin sahibi ekonominin bozulmadigi dönemdeki sahipleri yani o dönemde 100 bin lira falan bedelle alınmış evler sanki dolar yükseldi diye bütün evler el mi değiştirdi 3 milyona mi alındı da 3 milyona aldım bahanesi sunuluyor bunlar hep geçersiz bahanelerdir bu yuzden ev kiraları tas çatlasa asgari ücretin 3 te birini gecmemelidir geçenler evleri cehenemde tandıra çevrilip sahiplerinin içine atılma ihtimali yüzde 97dir

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Haber YorumlarıKurt bey:

Bu sarı torbaya girmesi gerekenlerin gülüyor olması hiç hara alamet değil.

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