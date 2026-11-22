DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gittilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer alıyor.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı