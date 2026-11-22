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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı