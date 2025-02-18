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DEM Parti İmralı Heyeti, KYB Başkanı Bafıl Celal Talabani ile Görüştü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde DEM Parti İmralı heyeti, Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi. Görüşmede Kürt halkının geleceği ve Türkiye'deki Kürt meselesinin barışçıl çözümü ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) DEM Parti İmralı heyetinin temasları sürüyor. Dün Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen İmralı heyeti, bugün Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmemizde Kürt halkının geleceğini ve Türkiye'deki Kürt meselesini ele aldık. Başkan Bafıl Talabani'ye barış sürecine verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımıza, tüm Kürt siyasi taraflarının bugün barış sürecini ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünü destekleme konusunda birleştiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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