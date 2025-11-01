DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşecek

Dem Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Partiden yapılan açıklamada, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, 3 Kasım Pazartesi günü Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket edeceği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜLER

İmralı Heyeti 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer almıştı. Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.