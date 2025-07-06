DEM Parti Heyeti Öcalan ile Görüşmesini Tamamladı

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Partiden yapılan açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi tamamlayarak İmralı'dan ayrıldı. Heyetin, yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapacağı belirtildi.