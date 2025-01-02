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DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyeti kabul etti. Bahçeli'nin görüşme için gelen DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti.

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından bugün iki önemli temas gerçekleştiriyor. Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Dem Parti, ikinci görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapıyor. Meclis'te gerçekleşen görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti.

DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

UMUT DOLU MESAJLAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşme sonrası heyet adına bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "İmralı'da yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, görüşme iyi geçti. Sanırım pazartesi, CHP, AK Parti ve Meclis'teki bütün partileri ziyaret edeceğiz. Önerileri dinledik, genel değerlendirme yaptık. Cumhurbaşkanı ile görüşme de konuşuluyor" dedi. Buldan ise "Umutluyuz" diye ekledi.

DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıhasan durmuş:

Kılıçdaroğluna laf edenler utanır umarım

Yorum Beğen53
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Haber YorumlarıMurat Ç:

şunu akp ve MHP harici bir parti yapsaydı vatan haini sayılırdı milettvekilligi düşer hapiste girerdi ,hayaldi gerçek oldu ... Türkiye yüzyılı...komedi ülkesiyiz

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıJokerAllame:

kimler kimlerle el ele yürüyüşe devam:)

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAxiprens null:

lan omurgasızlar konuşun hadi

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCumali Keleş:

Erdoğan da olsaydı tam olurdu, siz bunlara oy vermeye devam edin pişman olacaksınız.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Benim gönül verdiğim parti bu değil, kişisel çıkarlar uğruna düştüğünüz duruma cidden çok yazık. Var olsun gerçek Türk milliyetçileri!

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Bu görüsmeyi Chp yapsaydı vatan haini ilan ederlerdi hadi bakiyim bu ne diceksiniz

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Haber YorumlarıMurat Sari:

kimler kimlerle.......

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Haber YorumlarıAgit Can:

herr biji ape ahmet herr biji bahceli yaşasın halkların kardeşliği

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Haber YorumlarıSELCUK KIRAZLI:

Ozan Arif Sağ olsaydı neler neler söylerdi... ben adam sanmıştım, meğer adam değilmiş...Davamızı koltuk uğruna satan adam

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