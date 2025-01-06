DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek

Dem Parti heyeti, 28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti. Görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken heyet, 2 Ocak Perşembe günü ise soluğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında aldı.

SİYASİ PARTİ TURLARI SÜRÜYOR

Bahçeli ile Meclis'te yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti siyasi parti turlarını sürdürüyor.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet, saat 11.00'da Gelecek Partisi, 13.30'da Ak Parti, 15.30'da ise Saadet Partisi ile görüşecek.

AK PARTİ İLE GÖRÜŞME MERAKLA BEKLENİYOR

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet ile bugün TBMM'de gerçekleştireceği toplantı büyük merak konusu olan DEM Parti heyeti daha sonra ise peyderpey İYİ Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek.

GÖRÜŞME SAAT 13.30'DA BAŞLAYACAK

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki merakla beklenen görüşme saat 13.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rize'deki AK Parti kongresinde, "Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak" ifadelerini kullanmıştı.

BABACAN VE ERBAKAN İLE DE BİR ARAYA GELECEKLER

DEM Parti bugün aynı zamanda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile de birer toplantı gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek. Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.