DEM Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DEM Parti heyeti ile siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

5 Ağustos'ta toplantılarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna siyasi partilerin raporlarını sunduğunu hatırlatan Güler, "Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan da kendilerini ağırlayan AK Parti heyetine teşekkür etti.

Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Buldan, şunları söyledi:

"Bir yılı aşkın süredir devam eden süreçle alakalı gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık. Önerilerimizi sunduk. Heyet üyeleri, bu konudaki görüşlerini çok samimi şekilde ifade ettiler. Biz, şunun altını önemle çizmek istiyoruz: Barış, hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik, yeni bir aşamaya girdik. Böyle ifade edebiliriz. Bu aşamada da gelinen süreçte yine istişarelerimiz, görüşmelerimiz devam edecek ve sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusunda hemfikir olduk diyebilirim."

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sancar da pek çok konuyu ayrıntılı konuşma imkanı buldukları bir görüşme gerçekleştirdiklerini, sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki evrelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Bundan sonraki sürecin, "hassasiyetle ve özenle yürütülmesi gereken dönem"e evrildiğini dile getiren Sancar, "hukuksal zemini" birlikte oluşturmanın önemini vurguladı.

Sancar, hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini, siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

Ziyaretlerin devam edeceğini vurgulayan Sancar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşeceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.