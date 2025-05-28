DEM Parti Heyeti, AK Parti Grubunu Ziyaret Etti

Dem Parti heyeti, TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti.

Dem Parti heyeti, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından siyasi parti turlarına devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyeti ziyaret etti. AK Parti heyetinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yer aldı. AK Parti heyeti, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından AK Parti heyeti, DEM Parti heyetini yine kapıya çıkarak uğurladı.

'ÇOK SAMİMİ, DOSTANE PAYLAŞIMLARIMIZ OLDU'

Görüşme sonunda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Efkan Ala, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Güler, "Son gelişmelerle ilgili malumunuz siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiler. En son da bize geldiler. Çok samimi, dostane paylaşımlarımız oldu. Karşılıklı fikir alışverişimiz oldu. Ben, değerli eş genel başkanlara ve grup başkan vekillerine çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalarımız olacak" dedi.

Güler, infaz paketiyle ilgili soruya ise "Her konu başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu, bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda da daha detaylı açıklama yapacağız" diye cevap verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise "Kapsamlı değerlendirme yapıldı. Sürece ilişkin süreç de öngörüldüğü şekilde devam ediyor. Duraksama, aksama yok. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma sonucuna ulaşmak için elde etmek için herkesin iyi niyetle katkıda bulunmasını sağlamak lazım; bunun için de çabalar gösteriliyor" dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti de ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede, barış ve demokratik toplum çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis'in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi. Siyasi parti ziyaretlerimiz şimdilik sona erdi. Detaylı bilgilendirme ve değerlendirmeler önümüzdeki günlerde yeniden yapılacaktır" denildi.