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DEM Parti Eş Genel Başkanı'ndan Öcalan ile Görüşme Planı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü defa görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuru yapmayı planladıklarını duyurdu. Bakırhan ayrıca, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirmeyi eleştirerek, toplumda Öcalan'dan bir çağrı beklentisi olduğunu ifade etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü defa görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuru yapmayı planladığını belirtti.

Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasını eleştirdi.

Yapılan görevlendirmenin zamanlamasına tepki gösteren Bakırhan, görevlendirmenin "sabotajcı bir aklın eseri" olduğunu ileri sürdü.

Toplumda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan bir çağrı beklentisinin olduğunu iddia eden Bakırhan, "Biz çağrı bekliyorduk, onlar kayyumla mesaj verdi." diye konuştu.

İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması HDK'da faaliyet gösterdiği tespit edilen 52 şüphelinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Bakırhan, "Her birimizin bu yolda alnı aktır. Kim ne yaparsa yapsın, haklı mücadelemiz durmayacak ve devam edecektir." dedi.

Grup toplantısı sonrasında bir gazetecinin, DEM Parti heyetinin, Irak'ın kuzeyindeki görüşmelerinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile yeniden görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Heyetimiz buraya gelecek, birlikte bir istişare yapıp yol haritamızı belirleyip kamuoyuyla da paylaşacağız. Görüştükten sonra da heyetimiz İmralı ile tekrar görüşmek için başvuru yapacak." diye konuştu.

Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın şubat ayı içinde yapacağı ifade edilen açıklamasının kesin tarihine ilişkin soruya, "Umuyor, bekliyoruz ki en kısa sürede açıklama, çağrı yapılsın. Adalet Bakanlığı bu işi hızlandırırsa muhtemelen yakın sürede Öcalan da hazırlığına son noktayı koyup bir açıklama yapacak." yanıtını verdi.

Çağrının niteliğine ilişkin soru üzerine Bakırhan, bunun "yüz yıllık bir çağrı" olacağına, bir "yol haritası" çıkacağına, silah bırakmanın da bunun küçük bir sonucu olacağına yönelik değerlendirmesini paylaştı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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