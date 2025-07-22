DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Terörsüz Türkiye Sürecine Destek Artıyor

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Süreç şimdiye kadar büyük bir toplumsal ve siyasal destek aldı, gittikçe de bu destek çoğalıyor. Fakat bazı odaklar, örtük veya açık bir şekilde bu süreci bozmak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyuyorlar" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Bakırhan, eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ı cezaevinde ziyaret ettiklerini belirtti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararını hatırlatarak tahliye edilmeleri çağrısında bulundu. Ardından, 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendiren Bakırhan, "11 Temmuz da hep beraber, silahların yakılması törenine tanıklık ettik. Eş Başkanımızla ve Merkez Yürütme Kurulu'ndan bir grup arkadaşımızla birlikte oradaydık. Oradaki tarihi anlara tanıklık ettik. Şık, sade, dolu dolu bir içerikle, demokratik hakları kazanmak için silahlar yerine demokratik zeminde mücadele etme çağrısının olduğu bir süreci yaşadık. O tarihi törenden biz de büyük sorumluluklarla ülkemize döndük. Oradaki insanların buraya gelip demokratik zeminde mücadele etmelerinin sorumluluğu da aynı zamanda bizim ve Meclis'te kurulacak olan komisyonun en önemli görevlerinden birisidir. Bundan ötürü çalışmalarımız artarak devam etmeli ve edecek" ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR İVEDİLİKLE VE CİDDİYETLE GEREKLİ ADIMLARI ATMALIDIR'

Süreç boyunca terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın tek taraflı adımlar attığını söyleyen Bakırhan, "Öcalan, Türkiye ile Orta Doğu'nun karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri fark ederek tüm bu adımları tek taraflı biçimde attı. Eğer iktidar da aynı riskleri görüyor ve aynı ciddiyetle yaklaşıyorsa ülkenin selameti için ivedilikle gerekli adımlar atılmalıdır. Neredeyse 3-4 tek taraflı gelişme yaşandı ama Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarına rağmen burada olması gereken mahpus yoldaşlarımız aramızda değil. Sadece bunu belirtmek istemiyorum elbette çünkü birçok alanda atılması gereken adım var. İvedilikle ve ciddiyetle Kürt tarafının ve Öcalan'ın ne kadar samimi ve ciddi olduğunu, attığı adımlarla kamuoyu görmelidir. Bunun karşısında da artık yürütme erki gerekli olan adımları bir an önce atmalıdır. Yeni gelişmeler oluyor ve bunlardan korunmanın yolu bu süreci hızlandırmaktır. Bu sürece dışarıdan yapılabilecek sabotajlara ve provokasyonlara kapalı tutmak için süreci uzatmadan herkes üzerine düşen görev ve sorumlulukları bir an önce yerine getirmelidir. Bu gerçeklerden yola çıkarak oluşacak yeni komisyona çok büyük bir anlam biçtiğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'YARGI BEYAZ TOROSLARDAN İNMELİDİR'

TBMM'de kurulacak olan komisyonun yalnızca silahların bırakılması üzerine çalışmaması gerektiğini ifade eden Bakırhan, yargı ve güvenlik bürokrasisinin sürece katkı sağlayacak şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Bakırhan, "Süreç şimdiye kadar büyük bir toplumsal ve siyasal destek aldı, gittikçe de bu destek çoğalıyor. Fakat bazı odaklar, örtük veya açık bir şekilde bu süreci bozmak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyuyorlar. Silahların yakıldığı, tarihi anların yaşandığı ve kararlılıkların teyit edildiği bir dönemde, 'Teslim olun' bildirileri atılıp ve halen operasyon görüntüleri geliyorsa, Suriye'deki Kürtlerle ilgisi olmayan hareketlilikte bile, 'Aman Kürt nefes almasın' düşüncesine kapılanlar oluyorsa; dil, kültür, kimlik için 'çözüm'ü konuştuğumuz bu günlerde Kürtçe müzik dinlediği için hamile bir kadın tekmeleniyorsa, bir savcı tam da Sayın Erdoğan'ın beyaz Torosları eleştirdiği gün masasına beyaz Toros koyarak mesaj veriyorsa, yargı sopasıyla muhalifler, seçilmişler susturuluyorsa, sandıktan çıkan irade eziliyorsa, DEM Parti'ye dönük yapay gündemler ve karalama kampanyaları sürdürülüyorsa, medyada iktidarın sözcüsü olarak kabul edilen kalemlerden fitne, fesat yayma ateşi çıkıyorsa, AYM'nin aldığı kararlar uygulandığında bundan faydalanan Kürt halkına, 'Terörist' diye manşet atan, savaşın ve inkarın sözcüleri halkları birbirine düşürmek istiyorsa kimse kusura bakmasın biz bunlara eyvallah demeyiz. Çok açık söylüyorum; yargı beyaz Toroslardan inmelidir" değerlendirmesinde bulundu. Bakırhan ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.