DEM Parti Milletvekili Kamaç'a sorduk: Öcalan PKK'ya silah bıraktırabilir mi?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Haberler.com stüdyosunda gündeme dair soruları cevaplandırdı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin ( Tusaş ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının barışa karşı bir provokasyon olduğunu belirterek "Saldırıyı kınıyoruz" dedi.

"HİÇBİR ŞEY BARIŞIN ÖNÜNDE ENGEL OLMAMALI"

Dem Parti Milletvekili Kamaç, TUSAŞ saldırısının zamanlamasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Maalesef bu ülkede ne zaman ki barışa dair umutlar yeşeriyor, tam o anda bu tür olaylar ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi özellikle son bir ayda Türkiye'de Kürt sorununun çözümü noktasında sayın Bahçeli'nin topluma verdiği mesajlar, buna dönük diğer siyasi partilerin çoğunluğunun sürece olumlu bakması, yıllardır kanla, çatışmayla devam eden Kürt sorununun çözümü noktasında ortaya çıkan umuda yönelik atılmış bir adımdır. Yani zamanlaması manidardır. Hiçbir şey barışın önüne engel olmamalı. Barışın önünün açıldığı bir zamanda böylesi bir terör olayının gerçekleşmesi manidar. Bu saldırıyı kınıyoruz.

"BARIŞ PROVOKATİF EYLEMLERE KURBAN EDİLEMEZ"

Bu ülkede çözüme dair, barışa dair kurulan her cümle bu toplumun çocuklarının boynunda asılmış pırlanta bir kolyedir. Biz bu kadar kıymetli görüyoruz, bu kadar değerli görüyoruz. Yıllardır bu toplumu kutuplaştıran, herkese ağır bedel ödeten bu sorunun güvenlik ya da askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini aslında yüz yıldır tecrübe ettik. Bundan sonra, bütün bu tecrübelerden sonra önümüzde tek bir yol var: Diyalog yolunu, barış yolunu, demokratik yöntemleri kullanmak. Bunun için ne olursa olsun, nasıl engeller çıkarılırsa çıkarılsın, hangi provokasyonlarla ortaya çıkılırsa çıkılsın hiçbir zaman barış böyle provokatif eylemlere kurban edilemez.

"ABDULLAH ÖCALAN-ÖMER ÖCALAN GÖRÜŞMESİ AİLEVİ BİR GÖRÜŞME"

Dünkü görüşme sadece bir aile görüşmesiydi. Yani sadece bir aile görüşmesi olması itibariyle de belki de tecridin ortadan kaldırılmasıyla ilgili sadece bir niyet beyanıydı. Bu görüşmenin altında ya da etrafında bir şey yok. Zaten aramak da gerekmiyor.

ABDULLAH ÖCALAN'IN PKK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AZALDI MI?

Öcalan ile örgüt arasındaki ilişkiler nasıldır bunu görmek gerekiyor. Ortaya bir durum çıkmadan, bunun üzerinden elinizde bir veri olmadan bir görüş belirtmek çok doğru değil. Bunun için Öcalan'ın konuşturulması ve Öcalan'ın böyle bir çağrı yapacaksa yaptıktan sonra o belki daha net ortaya çıkar. Öyle görünüyor ki Öcalan bugün eğer bu ülkede hakikaten silah bırakılacaksa bu konuda söz söyleyecek tek aktördür.

DEM PARTİ'DEN SİVİL ANAYASA VURGUSU

Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde hiçbir zaman sivil bir anayasa yapılmadı. Bunun da temel sebeplerinden biri Kürt sorununun çözümsüzlüğüdür. DEM Parti'nin yıllardır siyaset arenasında topluma dönük, siyasete dönük, dünyaya dönük bütün söylemlerde demokratik yöntemlerle bu meselenin çözümüne dair bir siyasi perspektif ve bir siyasi yol haritası var."