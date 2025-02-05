DEM Parti'den Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriğine dair açıklama

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde yapması beklenen çağrının içeriğine dair açıklamalarda bulunan Temelli "Kürt meselesinin bu çok boyutlu, çok kapsamlı bu meselenin demokratik çözümüne, siyasi zemin de çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır" ifadelerini kullandı.

"EN KISA ZAMANDA ÇAĞRI YAPILACAK"

DEM Partili Temelli, Öcalan'ın yapacağı çağrının vaktinin kesin olmadığını fakat tarihi olacağını ifade etti. Temelli şöyle konuştu; "Çağrıyı bekliyoruz. En kısa zamanda böyle bir çağrı yapılacak. Tarihi henüz netleşmiş değil ama bunun en kısa zamanda açıklanacağını bekliyoruz. İçeriği ne mi olacak? İçeriği çağrı yapıldığında hep beraber vakıf olacağız ama tarihi olacak bir gerçeklik. Dolayısıyla dönüp baktığımızda Öcalan'ın çok çok uzun yıllardır verdiği mücadele aslında Kürt meselesinin demokratik, siyasi zemin de çözümüne dair bir mücadeledir.

Dolayısıyla yine Kürt meselesinin bu çok boyutlu, çok kapsamlı bu meselenin demokratik çözümüne, siyasi zemin de çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır. Dolayısıyla da muhtevasının, içeriğinin bu yönde olacağı konusunda herkese fikir, beklentilerimiz de buydu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli.

"KARAR VERECEK MERCİ İKTİDARDIR"

Beklentimiz, Öcalan'ın üzerindeki teçhizin kalktığı, kendisinin siyasi özgürlüklere kavuştuğu bir ortamda açıklama yapmasıdır. Tabii bu bizim beklentimiz. Ama bunun şeklinin ne olacağına karar verecek olan merci, tabii ki iktidardır. Dolayısıyla iktidar bununla ilgili açıklamayı kendileri yapacaktır diye düşünüyorum. Henüz bir tarih açıklanmadı. Bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Dün partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ilerleyen günlerde "tarihi çağrıyı" yapacağını açıklamıştı. Bakırhan, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağrıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da" demişti.