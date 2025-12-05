Haberler

DEM Parti'den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış

Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin kamuoyuyla paylaşılan tutanakların içeriği DEM Parti'yi memnun etmedi. Sürecin şeffaf olması çağrısında bulunan DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada "Görüşmenin içeriğinin eksik ve öznel yorumlarla aktarılması; Öcalan'ın bu süreçteki tarihsel rolünü daraltma ve tartışmaya açma riskini barındırmaktadır" denildi. Öte yandan DEM Parti'de süreçle ilgili 2 talepte bulundu.

Dem Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 19. toplantısında sunulan İmralı görüşmesi tutanak özetiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın komisyon heyetiyle yaptığı görüşmenin içeriğinin parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarıldığı ifade edildi.

ALTINDA 5 KİŞİNİN İMZASI VAR

Dem Parti Komisyon Üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 19. toplantısı, 'Ortak Rapor Hakkında Görüşlerin Sunulması' ve '24 Kasım İmralı Ziyaretinin Aktarımı' gündemleriyle gerçekleştirilmiştir.

24 Kasım İmralı ziyaretine dair tartışmalar bağlamında yaklaşımımızı bir kez daha saygıdeğer kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Başından bu yana bu sürecin şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri etrafında yürütülmesi gerektiğini savunan bir parti olarak, İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile Meclis Komisyonu adına yapılan görüşmenin de içeriğine sadık, bütünlüklü ve objektif bir biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

"ŞEFFAFLIK SÜRECİN MEŞRUİYETİNİ GÜÇLENDİRECEKTİR"

Tarihsel nitelikteki böyle bir meselenin çözümünde en fazla kaçınılması gereken husus, siyasal hesaplarla 'kapalılık' ile 'şeffaflığın' karşıt kutuplar gibi araçsallaştırılmasıdır. Şeffaflık, sürecin meşruiyetini ve toplumsal sahiplenmeyi güçlendiren asli ilkedir.

"ÖCALAN'IN TARİHSEL ROLÜNÜ DARALTMA TARTIŞMASI YARATABİLİR"

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan'ın komisyon heyetiyle yaptığı görüşmenin içeriğinin parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılması; her şeyden önce Öcalan'ın bu süreçteki tarihsel rolünü daraltma ve tartışmaya açma riskini barındırmaktadır. Bu ise bir yılı aşkın süredir yürüyen sürecin temel yaklaşımlarına, yapılan tariflere ve altına girilen sorumluluklara aykırıdır.

"TÜM ISRARLARIMIZA RAĞMEN ÖZET METİN PAYLAŞILDI"

Komisyonda, parti olarak biz de İmralı tutanaklarının tümünün, olduğu gibi kamuoyuyla paylaşılmasını talep ettik. Ancak tüm ısrarlarımıza rağmen, Meclis Başkanlığı tutanakların tamamını paylaşmak yerine, dolaylı bir anlatıma dayalı, özetlenmiş bir metni hem komisyona hem de kamuoyuna sunmayı tercih etmiştir. Adaya giden heyet üyemizin bu özet metnin hazırlanmasına dahli olmamıştır.

Bu yöntem, Sayın Öcalan'ın değerlendirmelerinin sağlıklı ve bütünlüklü anlaşılmasını sağlamadığı gibi; bağlamından kopuk cümleler, seçmeci vurgular ve eksik alıntılar üzerinden çok sayıda spekülasyona kapı aralamaktadır. Toplam bağdan koparılan, öznel niyet okumalarına açık, tartışmaları körüklemeye elverişli her tür yaklaşımı reddediyoruz.

2 TALEPLERİ VAR

Bizim açımızdan esas olan, sürecin tüm taraflarına ve topluma karşı dürüst, tutarlı ve sorumluluk sahibi bir dil kullanılmasıdır. Sayın Öcalan'ın sözlerinin, kimsenin politik pozisyonuna yedeklenmeden, herhangi bir parti içi hesaplaşmanın malzemesi haline getirilmeden, olduğu gibi ve tam haliyle görünür kılınmasını savunuyoruz.

Bu nedenle:

* Tutanakların tamamının komisyon üyeleriyle eksiksiz paylaşılması,

* Ardından da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak şeffaf bir mekanizmanın işletilmesi yönündeki talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Barış ve Demokratik Toplum Süreci; kişisel yorumlara, dar siyasi hesaplara, bağlamından koparılmış cümleler üzerinden yürütülen polemiklere bırakılamayacak kadar ciddi ve tarihsel bir süreçtir. Biz, sürecin özüne, ruhuna ve toplumsal beklentiye uygun şekilde; nesnel, şeffaf ve bütünlüklü bir aktarım yapılması için ısrarcı olmaya devam edeceğiz."

Yorumlar (6)

rhfpc5zpp8:

hükümet Türk milletinine doğruları söylemiyor..!

Ata_Mete:

Sıkma canını,ömrümüz vefa ederse elbet öğreniriz zira gerçekler birgün mutlaka su yüzüne çıkar!

Haydar :

Teröre kurban gidenleri Saygı ile Anıyorum. Allah rahmet eylesin, kalbimide yaşıyorlar. Öcalan'ın Serbest bırakılmasına zemin hazırlayan Kim olursa olsun Vatan hainidir

Mehmet Kaan KORKMAZ:

Sayın İfadesini Kullanmayıp Baskıya Boyun Eğmediğin İçin Sana da Teşekkürler Editör

Emre Çepnioğlu:

Bu işten iyi bir sonuç çıkmayacak. Tarih tekerürden ibarettir 1. ve 2. açılım süreçleri ortadadır. çünkü ana dilde eğitim (anayasa 68. maddesi) ve özerklik (anayasa 3. maddesi) verilmeden ateşkes,sulh,barış sağlanmayacak. Peki Türkiye Cumhuriyeti evleti bunları verebilecek mi? Tabiki hayır, eğer verirse bu ülkede iç savaş çıkma ihtimali çok yüksek olur. Bu süreç sadece birilerinin kendi siyasi gemilerini yürütme ile ülkenin ekonomi ve adalet başta olmak üzere asıl gündemini değiştirme çabasıdır.

