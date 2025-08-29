DEM Parti'den İmralı açıklaması: Öcalan, üç kilit kavrama vurgu yaptı

Dem Parti, 28 Ağustos'ta İmralı Cezaevi'nde yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yayımladı. Partiden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Abdullah Öcalan, demokratik toplum, barış ve entegrasyon kavramlarını sürecin üç kilit başlığı olarak tanımladı ve yeni bir aşamanın gerekliliğine dikkat çekti.

"YENİ BİR AŞAMAYA İHTİYAÇ VAR"

Açıklamada, görüşmenin üç saat sürdüğü ve Öcalan'ın son derece sağlıklı ve moralli olduğu belirtildi. Öcalan'ın, barış ve demokratik toplum sürecinin bugüne kadar geçirdiği aşamalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptığı ve sürecin artık farklı boyutlarda adım atılmasını gerektiren yeni bir döneme girdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Öcalan'ın sözleri şöyle yansıtıldı:

"Demokratik toplum, barış ve entegrasyon bu sürecin üç kilit kavramıdır. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atılması gerekiyor."

"DEMOKRATİK CUMHURİYET VE ENTEGRASYON"

Öcalan'ın, tercihini her zaman demokratik cumhuriyet ve demokratik toplum temelli entegrasyondan yana kullandığı vurgulandı. Bu stratejik yaklaşımın Türkiye'ye kazandıracağını belirten Öcalan'ın, sürecin basitleştirilmesi ya da görmezden gelinmesinin barışa zarar verdiğini dile getirdiği kaydedildi.

"HALKLARIN EBEDİ DOSTLUĞU"

Dem Parti'nin açıklamasına göre Öcalan, halklar arasındaki dostluk ve barış inancını yineleyerek, demokratik çözüm sürecinin sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti.