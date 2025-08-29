DEM Parti'den İmralı açıklaması: Öcalan, üç kilit kavrama vurgu yaptı

DEM Parti'den İmralı açıklaması: Öcalan, üç kilit kavrama vurgu yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, 28 Ağustos'ta İmralı Cezaevi'nde gerçekleştirilen görüşme hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın demokratik toplum, barış ve entegrasyon kavramlarını sürecin üç kilit başlığı olarak tanımladığı ve yeni bir aşamanın gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

Dem Parti, 28 Ağustos'ta İmralı Cezaevi'nde yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yayımladı. Partiden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Abdullah Öcalan, demokratik toplum, barış ve entegrasyon kavramlarını sürecin üç kilit başlığı olarak tanımladı ve yeni bir aşamanın gerekliliğine dikkat çekti.

"YENİ BİR AŞAMAYA İHTİYAÇ VAR"

Açıklamada, görüşmenin üç saat sürdüğü ve Öcalan'ın son derece sağlıklı ve moralli olduğu belirtildi. Öcalan'ın, barış ve demokratik toplum sürecinin bugüne kadar geçirdiği aşamalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptığı ve sürecin artık farklı boyutlarda adım atılmasını gerektiren yeni bir döneme girdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Öcalan'ın sözleri şöyle yansıtıldı:

"Demokratik toplum, barış ve entegrasyon bu sürecin üç kilit kavramıdır. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atılması gerekiyor."

"DEMOKRATİK CUMHURİYET VE ENTEGRASYON"

Öcalan'ın, tercihini her zaman demokratik cumhuriyet ve demokratik toplum temelli entegrasyondan yana kullandığı vurgulandı. Bu stratejik yaklaşımın Türkiye'ye kazandıracağını belirten Öcalan'ın, sürecin basitleştirilmesi ya da görmezden gelinmesinin barışa zarar verdiğini dile getirdiği kaydedildi.

"HALKLARIN EBEDİ DOSTLUĞU"

Dem Parti'nin açıklamasına göre Öcalan, halklar arasındaki dostluk ve barış inancını yineleyerek, demokratik çözüm sürecinin sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım

İtirafçı Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşmazsan...
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti

İlk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Real Madrid ile eşleşti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

türkler kürtle ve araplar birleşirse önümüzde kimse duramaz 2. salahaddin eyyubi devri olur

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefesleri kesen maç! Arda Turan'ın Shakhtarı uzatmalarda güldü

Nefes kesen maç! Turu geçen takım uzatmalarda belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.