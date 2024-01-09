DEM Parti, CHP'ye "yerel seçim" ziyaretinde bulunacak

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, 11 Ocak Perşembe günü, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Ziyarette yerel seçim süreci ele alınacak.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE İADEİZİYARET

13 Aralık 2023'te Dem Parti'yi ziyaret eden CHP lideri Özel'e, Dem Parti'den 13 Ocak'ta iadeiziyaret yapılacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel ile görüşecek.

(Soldan sağa) DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke

YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİ KONUSU MASADA OLACAK

Geçen görüşmede yerel seçimde iş birliği ele konusu ele alınmıştı. Özel ve DEM Partili isimler arasında 11 Ocak'taki görüşmede de yerel seçimler masada olacak. İki parti yetkilileri de iş birliği olasılığının güçlenmesi halinde görüşmelerin hem yerel düzeyde hem de görevli komisyonlar aracılığıyla yürütüleceğini ifade ediyor.

CHP LİDERİ ÖZEL, DEM PARTİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

13 Aralık 2023'te, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerdeki olası iş birliği konusunu görüşmek üzere DEM Parti'ye ziyaret düzenlemişti. 1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak nitelemişti.