Haberler

DEM Parti'li Koçyiğit: Yeni bir Türkiye istiyoruz

DEM Parti'li Koçyiğit: Yeni bir Türkiye istiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sundukları raporu yalnızca partilerinin değil, milyonların taleplerinin dile geldiği bir metin olarak değerlendirdi. Koçyiğit, kalıcı barışın sağlanması için 'barış yasası' ve 'demokratik entegrasyon yasası' çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na teslim ettiği rapora ilişkin, "Bu raporun sadece DEM Parti'nin raporu olarak değil, milyonların talebinin dile geldiği bir metin olarak ele alınması gerektiğini ifade etmek isterim. Biz bir yol almak, yeni bir zaman, yeni bir dönem ve yeni bir Türkiye istiyoruz" dedi.

DEM Parti'li Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sundukları raporun çerçevesine ilişkin, "Bu raporun sadece DEM Parti'nin raporu olarak değil, milyonların talebinin dile geldiği bir metin olarak ele alınması gerektiğini ifade etmek isterim. Hem siyasi hem de hukuki tüm söylemler aslında toplumumuzun, halklarımızın beklentilerini ifade etmektedir. Biz bir yol almak, yeni bir zaman, yeni bir dönem ve yeni bir Türkiye istiyoruz. Tüm çabamız, bu başlayan sürece destek olmak ve üzerimize düşeni layıkıyla yapmaktır. Bu raporumuzla diyoruz ki; çatışmasızlığın kalıcı olması için TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon, 'barış yasası' çıkarması gerekmektedir. Silahların susması aslında bir sonuç değil, başlangıçtır. Asıl hedefimiz, eşitlik ve adalet üzerine kurulu, toplumsal rızaya dayalı pozitif barıştır. Barışı sadece çatışmasızlık hali olarak değil, demokrasinin inşası olarak gördüğümüzü bir kez daha buradan ifade etmek isterim. 100 yıllık güvenlikçi politikalar ve terör söyleminin iflas ettiği bir dönemdeyiz. Artık meseleyi bir asayiş sorunu olarak değil, birlikte yaşama ve demokrasi sorunu olarak gören demokratik bir akıl devrede olmalıdır" dedi.

'KÜRT SORUNU, ÖZÜNDE BİR EŞİT YURTTAŞLIK MESELESİDİR'

Koçyiğit, "Çatışmasızlık ikliminin sağlanması ve barış stratejisi bağlamında Öcalan'ın rolüne, önerilerine değinmek raporumuz açısından önemli başlıklardan birisidir. Bu bağlamda yeni dönemin ortak kavramlarını 3'üncü bölümde işlediğimiz 'demokratik cumhuriyet', 'demokratik ulus' ve 'ortak vatan' kavramları üzerinde daha somut formüllere ve ortaklıklara gitmek Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için oldukça önemlidir. 'Umut ilkesi' de bu açıdan kritik önemdedir, bunun da altını çizmek isteriz. Çözüm mimarisi ve hukuksal inşa bağlamında sürecin pratik gerekliliklerine göre; 'barış yasası', 'demokratik entegrasyon yasası' gibi yasalar kaçınılmaz olduğu gibi demokratik siyaset hakkı başta olmak üzere demokratik hukuksal inşa çalışmaları temel başlıklar halinde çözümün temel adımlarındandır. Kürt sorunu, özünde bir eşit yurttaşlık, anadil ve kültür hakkı meselesidir. Kürt halkının anadilinde eğitim ve öğrenim hakkının kültürel devamlılığını kolektif olarak sağlayacak güvencelerin hukuk ve anayasal zeminde tanınması kaçınılmazdır" diye konuştu. Koçyiğit ayrıca tüm siyasi parti gruplarının raporu hızlı bir şekilde TBMM Başkanlığı'na sunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Aysever ile İmamoğlu arasında gerilim mi yaşandı? Olay iddiaya yanıt
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
title