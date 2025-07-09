DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kobani Davası'nda tutuklu bulunan diğer siyasetçiler hakkında AİHM kararlarının uygulanarak siyasetçilerin ''derhal serbest bırakılmaları için Meclis'te Genel Görüşme açılmasını" talep etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi amaç taşıdığı gerekçesiyle hak ihlali olduğuna hükmederek, Türkiye'nin 55 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.

DEM Parti, AİHM kararı sonrası harekete geçti: Selahattin Demirtaş için Meclis'te görüşme talebi

DEM PARTİ'DEN "GENEL GÖRÜŞME' AÇILMASI TALEBİ

Gelişmenin ardından DEM Parti grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, eski Demirtaş ve Kobani Davası'nda tutuklu bulunan diğer siyasetçiler hakkında AİHM kararlarının uygulanarak 'derhal serbest bırakılmaları için' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Genel Görüşme açılmasını' talep etti.

DEM Parti, AİHM kararı sonrası harekete geçti: Selahattin Demirtaş için Meclis'te görüşme talebiDEM Parti grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli

"TUTUKLULARIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR"

TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçede, şu görüşlere yer verildi: "Kobane Kumpas Davası kapsamında yaşanan tüm bu gelişmeler, yalnızca bireysel adaletsizlikleri değil; Türkiye'de hukukun siyasallaştığını, yargının bağımsızlığını kaybettiğini ve siyasal muhalefetin yargı eliyle bastırıldığını ortaya koymaktadır. Verilen cezaların ağırlığı, gerekçeli kararın gecikmesi ve benzer suçlamalarla tutuklu bulunan siyasetçilerin hâlâ cezaevinde olması, hukuki değil, siyasi bir rehinelik pratiğinin varlığına işaret etmektedir. AİHM bu tür uygulamaları açıkça 'sistematik kötüye kullanım (abuse of rights)' olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle başta Sayın Selahattin Demirtaş olmak üzere, bu davada yargılanan ve tutuklu bulunan tüm siyasetçilerin durumunun, Türkiye'nin hem iç hukuku hem de tarafı olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi, bu davaların siyasi saiklerle yürütüldüğü iddialarının detaylı biçimde görüşülmesi ve verilen AİHM Kararı uyarınca hukuka aykırı tutukluluk hallerinin sona ermesi için gerekli adımların gecikmeden atılması, tutukluların derhal serbest bırakılması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması

Beşiktaş taraftarını sevinçten havalara uçuracak açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Derhal diyorlar emrediyorlar sn. bahçeli derhal gereken talimatları ver kankanı çıkart.

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıciziri :

özledik seni selahattin demirtaş

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

erdoğan kimler kimlerle haydi emirlerini yerine getir .

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Görelim mevlam neyler neylerse güzel eyler....

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Adama sorunuz hapisten cikmak istiyormu diye bak ocalan rahat cikmak istemiyor bunlar hapisten yonetiyor herseyi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Becao'nun menajerinden ayrılık iddialarına yanıt

Ayrılık iddiaları yalanlandı: Fenerbahçe'den ayrılmıyoruz
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı

Küme düşürülen Avrupa devine müjdeli haber! Karar iptal
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var

Boğaz'da büyük yıkım kararı! Aralarında çok sayıda ünlü mekan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.