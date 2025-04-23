DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyonda Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, davetlileri salonun girişinde karşıladı, tebrikleri kabul etti ve fotoğraf çektirdi.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yabancı misyonların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

BAKIRHAN VE HATİMOĞULLARI İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Resepsiyona, DEM Parti'nin 11 yıl sonra ilk kez katılım göstermesi ve Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile samimi anları damga vurdu.

DERVİŞOĞLU, ÖNDER İÇİN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Hatimoğulları ve Bakırhan'la tok a laşan Dervişoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. Dervişoğlu, "Allah yardımcısı olsun Sırrı Bey'in" ifadelerini kullandı.