DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Dışişleri Bakanı Fidan TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin konuşurken, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık çarpıcı bir çıkışa imza attı. Bakan Fidan'a seslenen Sakık, "Her gün Şam'a doğru gidiyorsunuz. Rojava'ya gidin, barış yapın. Oradaki hukuku oluşturun." derken, Kürtlere haksızlık yapıldığını söyleyen MİT elemanlarıyla karşılaştıklarını iddia ederek, "MİT'le yaptığımız görüşmelerde siyaset dünyasının çok çok ilerisinde olan bir ekiple yüzleştik." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap ederek bakanlığının bütçesi üzerine konuştu.

SIRRI SAKIK'TAN BAKAN FİDAN'A: ROJAVA'YA GİDİN, ORADA HUKUKU OLUŞTURUN"

Bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Bakan Fidan'a seslenen Sakık, "Her gün Şam'a doğru gidiyorsunuz. Rojava'ya gidin, barış yapın. Oradaki hukuku oluşturun." ifadelerini kullandı.

"'KÜRTLERE HAKSIZLIK YAPILIYOR' DİYEN MİT ELEMANLARI..."

Sakık, MİT personelleri ile ilgili de çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Sakık şunları söyledi: "Eğer Kürt sorunu bir hakkaniyet sorunuysa MİT'le yaptığımız görüşmelerde siyaset dünyasının çok çok ilerisinde olan bir ekiple yüzleştik. 'Aslında yüz yıldır bu Kürtlere haksızlık yapılıyor' diyen MİT elemanları ve sizinle ilgili operasyon yapıldığında ilk şu kürsüye çıkıp size destek sunan bir grubun vekiliyiz

Kaynak: Haberler.com / Politika
