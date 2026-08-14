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Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın

Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon maçları nedeniyle TFF'ye yeni bir erteleme başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, iki Lyon karşılaşmasının arasına denk gelen 22 Ağustos'taki Konyaspor maçının ertelenmesini isteyeceği öne sürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak için Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, yoğun fikstür nedeniyle harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Lyon ile oynayacağı iki kritik karşılaşmanın arasına denk gelen Süper Lig maçının ileri bir tarihe alınmasını talep edecek.

TFF'YE YENİ BAŞVURU

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracak.  Fenerbahçe, daha önce Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesi için de TFF'ye başvurmuş ancak bu talebine olumsuz yanıt almıştı.

KONYASPOR DA SICAK BAKIYOR

Haberde Konyaspor'un da Fenerbahçe'nin erteleme talebine sıcak baktığı öne sürüldü. Yeşil-beyazlıların, karşılaşmanın başka bir tarihe alınması konusunda herhangi bir itirazda bulunmayı düşünmediği belirtildi.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıvedat cici:

gs ye yoksa size de yok

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Haber YorumlarıCemil Baştürk:

iyi de gs'ye hep vardı ??????

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Müptezel bir foto

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Haber YorumlarıSeko:

Bu ne la daha yeni başladık........

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıTayfur Ceylan:

Şaka gibi ya bizim ligde bir cacık olmaz dünya hiçbirinde böyle bir şey yok

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