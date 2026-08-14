Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak için Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, yoğun fikstür nedeniyle harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Lyon ile oynayacağı iki kritik karşılaşmanın arasına denk gelen Süper Lig maçının ileri bir tarihe alınmasını talep edecek.

TFF'YE YENİ BAŞVURU

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracak. Fenerbahçe, daha önce Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesi için de TFF'ye başvurmuş ancak bu talebine olumsuz yanıt almıştı.

KONYASPOR DA SICAK BAKIYOR

Haberde Konyaspor'un da Fenerbahçe'nin erteleme talebine sıcak baktığı öne sürüldü. Yeşil-beyazlıların, karşılaşmanın başka bir tarihe alınması konusunda herhangi bir itirazda bulunmayı düşünmediği belirtildi.