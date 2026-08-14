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İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheliye operasyon

İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheliye operasyon Haber Videosunu İzle
İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheliye operasyon
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İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğu izlenimiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından çıkarma vaadiyle bir vatandaştan 100 bin dolar ve 100 bin TL aldığı belirlendi.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından "çıkartma" vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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