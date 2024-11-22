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DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

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Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" diyerek herkesi sokağa davet etti.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Tunceli'de protesto gösterileri başladı

EŞ BAŞKAN HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan skandal açıklamalara imza attı.

Tunceli Belediyesi'ni "Dersim" olarak nitelendiren Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." diyerek herkesi 'mücadeleye' çağırdı, Tunceli halkını sokağa davet etti.

DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFurkan inci:

dem parti Ve CHP derhal kapatılmalıdır ikiside ülkenin bölünmez bütünlügüne bir tehdit haline gelmiştir

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Çarpışacağız yapacak bir sey yok herkes hazır olsun.

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Topunuz gelın

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Haber YorumlarıMehmet Arı:

haydi bakalım acaba hava kuvvetleri için antreman vakti ki geldi

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Haber YorumlarıYılmaz ökmen:

Haksızlığın karşısında susan dilsiz ş…. Kayum halkın iradesini hiçe saymaktır, 15 temmuzda aynı politika uygulandı ve ölümüne dışardaydım, bugün bu duruma sesiz kalmak insanın vicdanına ters geliyor, sana yapılanı bir başkasına yapmak zulümdür

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Haber YorumlarıSir 27:

alin içeri

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ortalık fena karışacak arkadaşlar

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Haber YorumlarıCesan Lu:

Terör yasası en hafif olan ülke bence Türkiyedir.İSPANYA, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde ne kadar sert olduğu bilinmektedir.hatta Teröre destek veren kişinin ailesini içine alan sert uygulamalar var. Bizim ülkede Teröre destek veren , reklamını yapan kim varsa vatandaşlıktan çıkarılma yasası bile yok. Her seferinde Teröre destek verenleri devlet kadrolarında ve mecliste görmek durumunda kalıyoruz ne yazıktır ki vatandaşlıktan çıkan birini bu yerde görülmeyecek olması böyle sorunda olmayacaktı.

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

atayanda devlet, alanda devlet, böylemi bizde demokrasi,başkanlığına önce izin vermeyin yada alındığında yerine belediye meclisi başkanvekili seçmelidir,milli iradeye kayyum olmaz,

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