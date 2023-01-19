Davutoğlu'ndan kendisini yolsuzlukla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 çağrı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisini Şehir Üniversitesi üzerinden "yolsuzluk" yapmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık oturuma davet eden Davutoğlu, kendileri ve yakınlarının mal varlıklarının araştırılması için soruşturma komisyonu kurulmasını istedi. Davutoğlu üçüncü çağrısına ise Meclis'te bulunan herkesi dahil etti ve araştırma-soruşturma komisyonu vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda eski yol arkadaşı da olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Şehir Üniversitesi üzerinden "yolsuzluk" yapmakla suçladı. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı; "Bizden üniversite istediler. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi. Türkiye'de bunun başka örneği yok."

"YOLSUZLUK" İDDİALARINA VİDEOLU YANIT

Davutoğlu, Twitter'dan videolu bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddialarına yanıt verdi. Erdoğan'ı yüzleşmeye davet eden Davutoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Şehir Üniversitesi bağlamındaki yaptığın bütün ithamları yarın saat 15.00'te arkadaşlarımla birlikte cevaplandıracağım. Ama şahsen bana yönelik olarak kullandığın 'yolsuzluk' ifadesi için seni ciddi bir yüzleşmeye davet ediyorum. Küçük bir yüzükle başlattığı yolculuğu büyük servetlerle sürdüren, kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı teşekkürle uğurlayan, devlet adını aldığı hediyelerin hiçbirini beyan etmeyen, kamu parasıyla yapılan yatırımlara, yollara, sokaklara, barajlara, stadyumlara, üniversiteler adını yazdıran, birinci akrabaları, yakın çevresindeki herkesi siyaseten iktidar olduğu dönemde zengin eden sen, uluslararası mahkemelerde mal varlıkları dosyası ve diğer ekonomik suçlarla ilgili ismi geçen sen, hayatı boyu emeği dışında hiçbir şey yememiş olan, ikinci bir maaşı kabul etmemiş olan, başbakanlıkta hanesine gelen her lokmanın bedelini makbuzla ödemiş olan, devlet adını aldığı en küçük hediyeyi dahi beyan etmiş olan ve ulusal ve uluslararası bütün çevrelerde temiz siyasetin sözcüsü olarak bilinen beni yolsuzlukla itham ettin. Öyle mi?

"MADEM YOLSUZLUK SÖZ KONUSUYDU NEDEN BEKLEDİN?"

Beraber de bulunduk. Hangi süreçlerden geçtiğimizi sen de bütün milletimiz de biliyor ve şahit. Madem böyle bir 'yolsuzluk' söz konusuydu sayın Erdoğan, neden cumhurbaşkanıyken bizi uyarmadın? Neden ben başbakanlıktan Mayıs 2016'da ayrıldıktan sonra bekledin, bekledin, bekledin de tam da Gelecek Partisi'ni kurmadan bir hafta önce 7 Aralık 2019'da beni yoksuzlukla itham ettin?

DAVUTOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 3 ÇAĞRI

Şimdi sana üç çağrıda bulunuyorum. Bir, istediğin gazetecileri al pelikancılar da dahil. İstediğin kanalda senin damadının kardeşinin sahip olduğu kanalda dahil, açık oturuma çıkalım. Sen promter kullan, ben böyle yalın kılıç çıkacağım. Senin ayarladığın gazeteciler sana hazırlanmış sorular sorsunlar, bana ne isterlerse sorsunlar ama yüzleşelim var mısın?

"ARAŞTIRMA SORUŞTURMA KOMİSYONU KURUN"

İki, senden başlamak üzere bütün yaşayan başbakanlar, cumhurbaşkanlarıyla ilgili bakanlarla ilgili ve birinci derece yakınlarıyla ilgili bir araştırma soruşturma komisyonu kurun. Kimin izah edemediği bir mal varlığı varsa bunu Hazine'de bir fonda tutalım ve şehitlere, yetimlere, engellilere, mazlumlara harcayalım. Var mısın?

"ÖNCE BENDEN VE BİRİNCİ DERECE AKRABALARIMDAN BAŞLAMALI"

Eğer sen bunda yoksan üçüncü teklifimse sadece sana değil, Meclis'te bulunan herkese. Önümüzdeki 'altılı masa' zirvesinde bunu gündeme getireceğim ve bütün liderlerden bu konuda derhal girişimde bulunmaları ricasında bulunacağım. Hem araştırma-soruşturma komisyonu kurulmalı ve önce benden ve birinci derece akrabalarımdan başlamalı. Sonra sizden ve yaşayan bütün başbakanlar, cumhurbaşkanları ve ekonomiyle ilgili bütün bakanlar ve birinci derece akrabaları da soruşturma komisyonunda mal varlıkları incelensin teklifinde bulunacağım ve onu takip edeceğim."