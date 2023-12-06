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Davutoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı?

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GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dubai'de İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine girmenin Müslüman ülke liderlerine yakışıp yakışmadığını sorguladı. Davutoğlu ayrıca Türkiye'den İsrail'e ihraç edilen ürünlerin taşınma görüntülerini paylaşarak İsrail'in Türkiye'ye olan bağımlılığını vurguladı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gazze'de soykırım devam ederken, Dubai'de İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine girmek Müslüman ülke liderlerine yakışır mı? Gazze'de mazlum kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı" dedi.

Davutoğlu, partisinin Saadet Partisi ile ortak TBMM grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne ilişkin, "İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı karede poz veren Müslüman ülke liderlerine sesleniyorum; ey İslam dünyası liderleri, Gazze'de soykırım devam ederken, Dubai'de İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine girmek Müslüman ülke liderlerine yakışır mı? Gazze'de mazlum kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı? Sayın Cumhurbaşkanı istese, 'İnsanın olmadığı yerde bu zirve olmaz' diyebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanı istese bu zirveye katılmayabilirdi" diye konuştu.

'GÖRÜNTÜLER, GAZZELİ ÇOCUKLAR TARAFINDAN HATIRLANACAK'

Türkiye'den İsrail'e ihraç edilen ürünlerin taşınma görüntülerini paylaşan Davutoğlu, İsrail'in demir çelik ihtiyacının 3'te 2'sinin Türkiye'den karşılandığını söyledi. Davutoğlu, "7 Ekim'den şu ana kadar Türk gemisin sayısı, 350'yi geçti. İsrail televizyonları, her gün Türkiye'den İsrail'e giden gıda ürünlerini gösteriyor. Bu görüntüler, bir gün Gazzeli çocuklar tarafından hatırlanacaktır" dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Meclis'te grup kurduktan sonra kendilerine tahsis edilmesi gereken yerlerin verilmediğini belirterek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u eleştirdi. Kaya, "3 ay geçti hala yer sorunumuz çözülmedi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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