Davutoğlu: Her opsiyona açığız

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmekle ilgili yeni seçim yasasına göre ittifak içinde olmak ya da ayrı ayrı girmek gibi bir fark kalmadı. Bu bağlamda kendi logomuz, kendi ismimizle girmeye öncelik veriyoruz. Ancak her opsiyona açığız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin açılışına katılmak üzere Antalya'ya geldi. Başkan Muhittin Böcek'in daveti üzerine geldiğini aktaran Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanlığı'ndaki görüşme sonrasında Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. Davutoğlu, burada gündeme dair soruları yanıtladı.

Basın toplantısının ardından Davutoğlu, AGC Başkanı İdris Taş ile birlikte basın müzesini gezdi.