Davut Güloğlu Belediye Başkanlığı İçin Aday Olacak

Yeniden Refah Partisi milletvekili adayı olan sanatçı Davut Güloğlu, bu kez belediye başkanlığı için aday olacağı iddiasıyla gündemde. Güloğlu, Genel Başkan Fatih Erbakan ile sık sık bir araya geliyor.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre daha önce Yeniden Refah Partisi milletvekili adayı olan sanatçı Davut Güloğlu bu kez de belediye başkanlığı için aday olacağı iddiası yer aldı. 14 Mayıs Genel Seçimlerde milletvekili adayı olan fakat yeterli oyu alamayarak meclise seçilemeyen Karadeniz'li sanatçı şansını bu kez Belediye Başkanlığında arayacak. Memleketi Rize'de veya İstanbul'dan bir ilçe için adaylığı konuşulan Güloğlu,Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de sık sık bir araya geliyor.

MİLLETVEKİLİ OLAMAMIŞTI

Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olan şarkıcı Davut Güloğlu siyasete çabucak ısınan isimler arasında yer alıyor. Genel Başkan Sanat Danışmanlığı görevini de yürüten Güloğlu siyasete adım attığından bu güne magazinden ve gece hayatından uzak durmuştu.