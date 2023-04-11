Dansıyla sosyal medyayı sallayan milletvekili adayı bu kez de birinci sırayı istedi

Memleket Partisi'nden Zonguldak 5. sıra adayı olan 22 yaşındaki Cem Saygı, partinin genel başkanı Muharrem İnce'nin de dans paylaşımı yapmasının ardından sokağa çıkarak seçim gezilerine başladı. Saygı, kendisinin daha önce gittiği CHP genel merkezinde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasını istemediğini söylemesi üzerine kovulduğunu iddia etti. Genç aday, bu kez de 5. sıradaki adaylığının 1. sıraya alınması için çabalayacağını söyledi.

Partilerin YSK'ya aday listelerini vermesinin ardından 14 Mayıs'a sayılı günler kala seçim süreci başlamış oldu. Memleket Partisi'nden Zonguldak Milletvekili adaylığı için 5. sırada yer alan 22 yaşındaki Cem Saygı ise sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle gündeme damgasını vurdu. Yaşananların ardından gazetecilere konuşan Saygı, 5. sıradaki yerini 1. sıraya almak için çabalayacağını söyledi.

Daha önce CHP genel merkezine giderek Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olmasını istemesi üzerine kovulduğunu öne süren Saygı, şöyle dedi:

"Zonguldak Kdz.Ereğli doğumluyum.(22) Kızılca köyünden. 2 büyük partide görev aldım. AK Parti'de. Sonra 4 senelik CHP 'de görev aldım. Sonra Memleket Partisi'ne geçtim. Muharrem İnce'ye. Şöyle yani Muharrem İnce hakkında, hem Genel Başkanımız hem de Cumhurbaşkanımız Atatürkçü olduğuna laik ve gençlerle daha diyalog halinde olduğu için. CHP'ye geçtim gençlik kollarına. Orda durdum 2020'den beri. Sonra Ankara Genel Merkezi'ne gittim. Dedim ki orada çoğu kişilere, ben 'Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum özellikle Mansur Yavaş'ı istiyorum' diye söyledim açık açık. Sonra dediler işte, 'siz buradan çıkar mısınız? Böyle olmaz' diye beni kapıdan kovdular. Sonra da Memleket Partisi'ni duydum. Sonra Memleket Partisi'ne Ankara Genel Merkezi'ne gittim Çankaya tarafına. Oraya dedim, ben Milletvekili adayıyım dedim kendilerine".

Esnafı gezip "Beni lekeliyorlar" dedi

Esnafı gezerek destek isteyen Cem Saygı, sosyal medyada yer alan dans videoları üzerine "Sosyal medyada bir şeyler paylaşıldı. Bunlar şu anda resmen bizi lekeliyorlar. Şu anda sosyal medyada birinci sıradayım. Hiç bir şeyi kafama takmıyorum. Umurumda değil" diye konuştu. Videoların eski olduğunu söyleyen Saygı, "Sosyal medya da olan video eskiden çekilmiş olan bir video. Ben de anlayamadım dün bir karışıklık oldu mesela, il başkanlarımız aradı konuştular benimle bizi de tehdit ettiler dedi. Hiç bir tehdit konusu yok yani tehdit konusu varsa da zaten Memleket İl Başkanı'mıza bir şeyler açıklaması gerekiyor. Ben şimdi beşinci sıradayım. Eğer alırsam birinci sırayı ya da direkt aday gösterdikleri zaman benim ilk hedefim şu var, 10 ilimizde deprem oldu gördük onca canımız yandı, onca insanımız gitti hepsinden Allah rahmet eyliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şimdi Zonguldak'ımızın genelinde de var çoğunlukla, eski binalar. Bunları komple yıkıp kentsel dönüşüm yapacağız. Hiç bir kuruşta para alınmadan, yaptığımız gibi aynı şekilde inşaatımızı yapıp, sıfırdan dairesini yapıp tekrardan aynı şekilde geri vereceğiz. Kışla sanayi dediğimiz yerde tırlara ait bir yol var. Tırlara ait yolda, kullanılabilir ayrı bir yol yapılacak. Mesela, aynı istikamette dönen adam, İstanbul trafiğine dönen tırcılar, yani yolu daha genişleteceğiz. Bir de alt yapı sıkıntı. Alt yapı alanımız çoğu mahallelerde var" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK