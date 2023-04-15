Dans videosuyla gündem olan adaydan bomba bir iddia daha: 20 bin lira teklif ettiler, çekildikten sonra yüzüme bakmadılar

Dans videosuyla gündem olan, ölüm tehditleri aldığını söyleyerek adaylıktan çekilen Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayı Cem Saygı yeni bir iddiada bulundu. Saygı, katıldığı televizyon yayınında, "Bunlar bana 20 bin lira para teklif ettiler. Dediler ki: 'Sen çekil, biz seni ilçe başkanı yapacağız, yönetim kurulu üyesi yapacağım.' Genel merkezden yalan söylediler. Ben gidip imza attım, sonra kimse yüzüme bakmadı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı olan Cem Saygı'nın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Müzik eşliğinde dans esen Saygı tepkilerin odağı haline geldi. Genç vekil adayı görüntülerin eski olduğunu, kendisini lekelemeye çalıştıklarını söyledi.

"20 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİLER"

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Cem Saygı, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bir yerel televizyon kanalında programa çıkan Cem Saygı yeni iddiada bulundu. Saygı, kendisine 20 bin TL teklif edildiğini öne sürdü. Saygı, şunları söyledi: "Ben para talep etmedim, onlar bana para teklif ettiler. İlk başta yok dedim. Sonra ısrar ettiler. 'Kabul etmezsen savcılıkla uğraşırsın' dediler" ifadelerini kullanan Saygı, "Bunlar bana 20 bin lira para teklif ettiler. Dediler ki: 'Sen çekil, biz seni ilçe başkanı yapacağız, yönetim kurulu üyesi yapacağım.' Genel merkezden yalan söylediler. Ben gidip imza attım, sonra kimse yüzüme bakmadı"

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM"

Öte yandan Cem Saygı, sosyal medya paylaşımında da istifa süreciyle ilgili şunları anlatmıştı: "Son dönemde şahsım hakkında ortaya çıkan dans videosundan sonra bizzat Memleket Partisi ve Sn. Muharrem İnce tarafından vekillik adaylığından çekilmeye zorlandı. Dün akşam ise genel merkez tarafından aranıp tehdit edildim. Evimin önüne araç ile gelip bana 5 bin TL teklif ettiler. Ama direndim ta ki ölüm tehditleri alana kadar. Gençlerin önünü böyle mi açıyorsunuz? Bütün deliller elimde mevcut. En kısa süre içerisinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım." Dans videosuyla gündem olan Cem Saygı'nın Twitter hesabını da kapattığı görüldü.