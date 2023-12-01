Cüneyt Kishalı MHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı oldu

Yüksek İnşaat Mühendisi Cüneyt Kishalı MHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıkladı.

MHP Genel Merkezine başvurusunu yapan Cüneyt Kishalı, başvuru dilekçesini Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a verdi. Aday adaylığı başvurusunun ardından Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Cüneyt Kishalı, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminde Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için Türk siyasi hayatının yüz akı MHP'den aday adayı olduğunu ilan etti.

"Erzurum'un önü muhakkak partimiz MHP'ye açılacaktır"

"Her Şeyden Önce Türkiye kabulümüzün, Önce Ülkem ve Milletim kararlılığımızın inkar edilemeyecek tescili olarak Erzurum Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday adayı oldum" diyen Cüneyt Kishalı; "Kuşkusuz yolu doğru olanın yükü de ağır olacaktır. Ancak bu ağır yük milli ve milliyetçi gönüllerin kenetlenmesiyle kaldırılacak, bu sayede şehrimiz Erzurum'un önü muhakkak partimiz MHP'ye açılacaktır. Bu sürecin gelişmesinde hayır duasını aldığım Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye, Erzurum Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı kıymetli hocam Prof. Dr. Kamil Aydın'a, İl Başkanımız Adem Yurdagül ve tüm teşkilatlarımıza, ülküdaşlarıma ve Erzurum'a teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizin taçlanarak devam edeceğini beyan ediyorum. Bugün benimle heyecanla ayağa kalkan Erzurum sevdalısı Ülküdaşlarımı saygılarımla selamlıyorum," diye konuştu.

Cüneyt Kishalı kimdir?

1972 yılında Erzurum'da doğdu. İlk orta ve Lise öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı fakültede Hidrolik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlayarak Yüksek İnşaat Mühendisi unvanına sahip oldu. 1994 yılında Tepe İnşaat A.Ş de iş hayatına atıldı. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. 2001 yılında aynı kurumda daire başkan yardımcısı görevinde bulundu, 2011 yılında Erzincan Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı oldu. 2019 yılında kamu görevinden emekli olarak serbest piyasada faaliyetlerine başladı. 2019 yılında aile şirketini devralan Cüneyt Kishalı halen taahhüt işleri yapmakta olup ayrıca Erzurum ilinde faaliyet gösteren yapı denetim şirketi bulunmaktadır. 1990 yılından bu yana parti teşkilatın sivil kuruluş örgütlerinde görev yapmış, 2022 yılında MHP Erzurum İl Yönetimine seçilmiş, 2023 yılından bu yana MHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. - ERZURUM