Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "PKK ve FETÖ gibi terör... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya'daki faaliyetlerini sona erdirmeli" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya'daki faaliyetlerini sona erdirmeli" dedi. - BRÜKSEL İhlas Haber Ajansı / Politika İbrahim Kalın Finlandiya Türkiye Belçika Politika Haberler

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