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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek
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YEMEĞE SON KATILAN LİDER, İTALYA BAŞBAKANI MELONİ OLDUNATO Zirvesi için Ankara'da bulunan liderlerin yemeğe geçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne en son gelen isim İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu.

YEMEĞE SON KATILAN LİDER, İTALYA BAŞBAKANI MELONİ OLDU

NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan liderlerin yemeğe geçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne en son gelen isim İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın içeri geçmesinin ardından gelen İtalya Başbakanı Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz merdivenlerde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde verilen yemek sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, yemeğin sona ermesiyle birlikte Ankara'da konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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