Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü olan 10 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk'e hürmeten kabine toplantısının pazar günü Çankaya'da yapılacağı öğrenildi.

İLK KEZ ÇANKAYA'DA TOPLANMIŞ OLACAK

Bu kararla Erdoğan başkanlığındaki Kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.

ÖZEL'İN 29 EKİM ÇAĞRISINA YANIT GELMEDİ

CHP lideri Özgür Özel'in 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunu Çankaya Köşkünde yapma çağrısı yanıtsız kalmıştı. Çağrısına olumlu yanıt gelmeyen Özel, Beştepe'de düzenlenen bu yıl ki resepsiyona katılmadı.