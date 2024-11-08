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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hürmeten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü olan 10 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk'e hürmeten kabine toplantısının pazar günü Çankaya'da yapılacağı öğrenildi.

İLK KEZ ÇANKAYA'DA TOPLANMIŞ OLACAK

Bu kararla Erdoğan başkanlığındaki Kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

ÖZEL'İN 29 EKİM ÇAĞRISINA YANIT GELMEDİ

CHP lideri Özgür Özel'in 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunu Çankaya Köşkünde yapma çağrısı yanıtsız kalmıştı. Çağrısına olumlu yanıt gelmeyen Özel, Beştepe'de düzenlenen bu yıl ki resepsiyona katılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıalbatros :

başkan kalmak için her yolu deniyor. dem, öcalan, çankaya köşkü...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Çankaya köşkü Atatürkçü Cumhuriyetçi Laik Türkiye Cumhuriyetine gönülden bağlı Türklüğüyle gurur duyan Türk vatandaşlarının ve Cumhurbaşkanlarının gerçek makamıdır

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Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıAyhan KURT:

İşi öğrendiler gandrip Atatürkçülüğü baya prim yapıyor İslamcılık bitti yeni sermaye lazım okullari tarikatlar her yeri bit gibi sarmış

Yorum Beğen54
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Nerede toplanırsa toplansın. Bu mülteci sorunu ne olacak dayı. Babanın ülkesine mi alıyon bu kadar adamı.

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Millet sizden bôyle birşey beklemiyor.Onca derdi çôzmez,sorunları halletmezsiniz Atatürk siyaseti yapıyorsunuz.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

nerede toplanırsan toplan emekliler seni sandığa gömecek

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Toplantı bitincede çalgı çengi alem yapın safiye aylanın ruhu gelip size Vardar ovasını söyler müzeyyen senar yanık ömeri söyler.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Özel dedi diye yapıyorsa yanlış yapıyor..

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Haber YorumlarıFikriye:

Oy kazanma çalışmaları, yemez kimse bu saatten sonra bu numaraları

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Haber YorumlarıEnver Soran:

Olumlu

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