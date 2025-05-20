Cumhurbaşkanı Yardımcısından Dr. Sachihiro Omura için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısından Dr. Sachihiro Omura için Taziye Mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Kurucu Başkanı Dr. Sachihiro Omura için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, Omura'nın Türk-Japon dostluğuna ve Anadolu arkeolojisine yaptığı katkıları vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'de hayatını kaybeden, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün Kurucu Başkanı Arkeolog Dr. Sachihiro Omura için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Türk-Japon dostluğunun en kıymetli simalarından, Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi, değerli arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünü kurarak iki ülke arasında kalıcı bir gönül köprüsü inşa eden Dr. Omura'nın Anadolu arkeolojisine yarım asrı aşan katkılarına, Japonya Altes Veliaht Prens ve Altes Prenses Akishino ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi ziyaretimizde tanıklık etme fırsatımız olmuştu. Aziz hatırasını ve ortak mirasımıza yaptığı katkıları daima minnetle anacağız. Ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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