Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Generation Next Summit"e video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dönemin ihtiyaçlarına uygun ve kapsayıcı bir şekilde hazırladıkları 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Belgesi'nin uygulama dönemini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Yılmaz, yapay zeka şirketi Cerebrum Tech'in kuruluşunun 5'inci yılı dolayısıyla İstanbul'daki bir otelde düzenlenen, geleceği şekillendirecek teknolojiler ile küresel trendlerin ele alındığı "Generation Next Summit" etkinliğine video mesaj gönderdi.

Mesajında, dünyanın en hızlı ve radikal dönüşüm süreçlerinden birinden geçtiğini belirten Yılmaz, artık yalnızca fiziksel sınırların değil, veri, algoritma ve yüksek teknolojinin şekillendirdiği yeni bir jeopolitik düzenin kurulduğunu anlattı.

Yılmaz, günümüzde tam bağımsızlığın savunma sanayisinden dijitalleşmeye, yapay zekadan kuantum ve blok zinciri gibi ileri teknolojilere kadar her alanda güçlü ve yerli kapasiteye sahip olmaktan geçtiğini vurgulayarak, bu nedenle dijital dönüşüm ve yapay zeka alanını takip eden değil, yön veren, kuralları belirleyen ve kendi kapasitesini inşa eden bir aktör olmayı stratejik bir zorunluluk olarak gördüklerini ifade etti.

12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programları'nda dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümün kalkınma gündemlerinin ana eksenleri arasında yer aldığını aktaran Yılmaz, yapay zekanın söz konusu eksenler üzerinde yükselen, üretimden kamu hizmetlerine kadar geniş bir alanda dönüşümü hızlandıran kritik bir alan olarak öne çıktığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda dönemin ihtiyaçlarına uygun ve kapsayıcı bir şekilde hazırladığımız 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Belgemizin uygulama dönemini başarıyla tamamladık. Küresel yapay zeka endeksleri de katettiğimiz mesafeyi açıkça ortaya koymaktadır. Strateji belgemizin ilan edildiği 2021 yılında bu endekslerde 44. sırada bulunan ülkemiz, 2024 sonu itibarıyla 34. sıraya yükselerek, küresel rekabette de önemli bir ivme yakalamıştır. Bu alanda yerel ekosistemimizi geliştirecek ve Türkiye'yi veri işleme faaliyetleri açısından bölgesel bir merkez haline getirecek politika ve teşvikleri uygulamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırmaya yönelik HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile 30 milyar dolarlık devasa bir destek mekanizması kurguladık."

"Sorunlu yapay zeka yaklaşımının tartışmaya açılması son derece kıymetli"

Yıllar içinde yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında on binlerce projeyi ve binlerce araştırmacıyı güçlü desteklerle buluşturduklarını, milyarlarca liralık kaynağı doğrudan bilgi üretimine ve insan kaynağına yönlendirdiklerini belirten Yılmaz, Türkçe Büyük Dil Modeli başta olmak üzere yapay zeka ve robotik çalışmalarına sağlam bir zemin oluşturmak amacıyla yüksek başarılı hesaplama altyapılarını da önemli ölçüde geliştirdiklerini vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin teknolojik kapasitesini her alanda güçlendirirken Generation Next Summit gibi buluşmaların bu stratejik hedefleri tartışmak ve olgunlaştırmak açısından büyük önem taşıdığına inandığını ifade ederek, zirvede ele alınan üretkenlik artışı, rekabet gücü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme başlıklarının, yapay zekayı stratejik bir kaldıraç olarak görme anlayışlarıyla bire bir örtüştüğünü kaydetti.

Özellikle küresel değer zincirleri ve beceri dönüşümü gibi makro ekonomik konuların değerlendirilmesinin Türkiye'nin bu yeni düzendeki konumunu güçlendireceğini aktaran Yılmaz, "Yapay zeka alanındaki hızlı ilerleyiş teknoloji üretiminin yanında etik, güvenlik ve yönetişim boyutlarını da gündemin merkezine taşımaktadır. Generation Next Summit'ın bu çerçevede sorunlu yapay zeka yaklaşımını tartışmaya açmasını ve teknolojik kapasiteyle insan merkezli bakışı birlikte ele almasını son derece kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.