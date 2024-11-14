Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41'inci yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenleri için gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41'inci yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenleri için gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41'inci yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen geldiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldik. KKTC ile aramızdaki iş birliği ve yakınlığın hangi seviyede olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Biz bununla yetinmeyecek, iş birliğimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU KUVVETLE DESTEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda ifade ettiği üzere, uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sayın Tatar'ın, 15 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve GKRY lideri Hristodulidis ile bir araya geldiği görüşmede vurguladıkları iki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyoruz. KKTC'nin Türk devletleriyle TDT yoluyla temaslarının arttırılmasından ve ilişkilerinin geliştirilmesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Ersin Tatar'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk Halkının Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz

"Eve giren çıkan belirsiz, çocukları verse para kesilecekti, anne-baba madde bağımlısı"

 Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu

757 tanımlanamayan olay! Yetkili isim 'Evrende yalnız değiliz' demişti

 AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi

AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum açıkladı: Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı

"Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 41. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda N SON BÖLÜM izle! 15 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Osmihen gol izle (Afrika Kupası)! Benin Nijerya Osimhen golü izleme linki! Siyah Kalp 9. bölüm izle! Siyah Kalp SON BÖLÜM tek parça full hd izle! Yunanistan İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Yunanistan İngiltere geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Belçika İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Belçika İtalya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benin Nijerya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benin Nijerya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa İsrail maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa İsrail geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.