Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kıbrıs Adası'nın gerçeği iki devlet ve iki toplumdur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Adası'nın gerçeği iki devlet ve iki toplumdur. Kıbrıs meselesinin hali bu gerçeklerden uzak bir anlayışla mümkün olamayacaktır. Geride bıraktığımız çözümsüz on yıllar bunun en büyük delilidir" dedi.

Görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yılmaz, Türkiye'nin KKTC ile birlik ve beraberlik içinden olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmemizde ülkelerimiz arasında hayatın her alanında tesis ettiğimiz kuvvetli iş birliğini ele alıyoruz. Bugün de yine aynı şekilde görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye, Kıbrıs Türkünün özgürce kalkınabilmesi, müreffeh bir hale gelmesi ve esenliği için her türlü imkanını bugüne kadar seferber etmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Federasyon defteri kapanmıştır"

Kıbrıs meselesinin iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda adımlar atılması noktasında ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün yarım asrı aşkın süredir devam eden hak ve adalet arayışı içinde bulunduğumuz güçlü dayanışmada ve adanın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik inancımızdan güç almaktadır. Kıbrıs Adası'nın gerçeği iki devlet ve iki toplumdur. Kıbrıs meselesinin hali bu gerçeklerden uzak bir anlayışla mümkün olamayacaktır. Geride bıraktığımız çözümsüz on yıllar bunun en büyük delilidir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere federasyon defteri kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

15 Ekim'de New York'ta Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye değinen Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Rum Lider Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ev sahipliğinde 15 Ekim'de New York'ta bir araya gelmişti. Söz konusu toplantının ardından Birleşmiş Milletler bir açıklama yaparak adadaki iki lider arasında Kıbrıs konulu müzakerelerin yeniden başlatılabilmesi için ortak zemin bulunmadığını ilk kez resmi olarak teyit etmişti. İlerleyen dönemde Kıbrıs konusunda yapılacak görüşmelerde bu gerçeğe uygun hareket edilmesi gerektiğine biz de inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünün bir başka deyişle özden gelen haklarının uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi ve Kıbrıs Türkü'nün gerçek anlamıyla masaya eşit bir biçimde oturabilmesi ana politikamız, ana önceliğimiz olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesine olan desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyayla bütünleşmesi çabalarını destekleyecek, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve selameti için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."

Türkiye- KKTC arasında iktisadi ve mali iş birliği konularının da görüşüldüğünü bildiren ve "Hem güvenli, geleceğe güvenle bakan hem de daha kalkınmış müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim temel perspektifimizdir." diyen Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısı, tarımı, sanayisi, eğitimi, sağlığı, ulaştırması gibi birçok alanda ortak çalışma sürdürdüklerini kaydetti.

KKTC'de yapımı devam eden Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşasının Ocak ayında tamamlanacağını ve bir çekim merkezi olacağını söyleyen Yılmaz, KKTC vatandaşlarının yeni yılını da tebrik etti.