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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İİT Genel Sekreteri Ahmed ile İstanbul'da görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İİT Genel Sekreteri Ahmed ile İstanbul'da görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İİT Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede İİT'nin etkinliği, İSEDAK'ta ekonomik iş birliği, Türkiye'nin FAO adaylığı ve Kıbrıs Türkleri ile Batı Trakya Türk azınlığının hakları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 42'nci Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile İstanbul'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde, İİT'nin kurumsal etkinliğinin artırılması, İSEDAK çatısı altında ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ve İslam dünyasının ortak meselelerinde dayanışmanın güçlendirilmesi konularını ele aldık. Ayrıca, ülkemizin FAO Genel Direktörlüğü adaylığına destek ile Kıbrıs Türklerinin ve Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının haklarının korunmasına ilişkin beklentilerimizi paylaştık. Sayın Genel Sekreter ile birlikte, İSEDAK kapsamında üye ülkelerin projelerinin tanıtıldığı Proje Sergisi'ni de ziyaret ederek, Gazze'de yakınlarını kaybeden Filistinli üç kardeşin hazırladığı seramik eseri teslim aldık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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