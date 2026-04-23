Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adım adım inşa ediyor, Terörsüz Türkiye süreciyle milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920'nin, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin kendi iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesinin, bugün de aynı kararlılıkla yollarını aydınlattığını bildirdi.

Yılmaz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulan, Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclis'in, hem demokrasinin hem de geleceğin simgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, milli iradeyi esas alan, demokratik kazanımlarımızı koruyan ve ülkemizi her alanda ileriye taşıyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adım adım inşa ediyor, Terörsüz Türkiye süreciyle milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

Arkadaşından şoke eden iddia: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Taş ocağında korkunç hade bulundu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?